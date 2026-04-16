Mnoge korisnike veš mašina iritira duga melodija koja se oglasi po završetku pranja, ali taj zvuk nije tu slučajno. Naprotiv, reč je o pažljivo osmišljenom detalju u dizajnu, posebno kod azijskih proizvođača poput Samsunga i LG-a.

Melodija umesto klasičnog pištanja

Dok su stariji uređaji koristili kratke i oštre zvučne signale, moderni modeli često imaju cele kratke melodije koje označavaju kraj ciklusa. Ovaj pristup oslanja se na ideju da uređaji treba da komuniciraju na prijatniji, „mekši“ način. Iz Samsung su ranije objasnili da je cilj bio da se kućni ambijent učini opuštenijim, bez grubih industrijskih zvukova.

Zašto nekima taj zvuk zapravo odgovara

Iako mnogima smeta, završna melodija ima i praktičnu svrhu. Ona podseća korisnike da izvade veš na vreme, čime se sprečava gužvanje odeće u bubnju. Upravo zbog toga mišljenja su podeljena – dok je nekima korisna, drugi je doživljavaju kao nepotreban dodatak, naročito ako je mašina blizu prostorija u kojima borave.

Dobra vest za one kojima smeta

Ako vam melodija ide na živce, postoji rešenje. Većina modela brendova kao što su Samsung i LG omogućava isključivanje ili promenu zvuka. Obično se to radi kroz opciju poput „Sound on/off“ ili držanjem određenog dugmeta nekoliko sekundi.

Kako da proverite opcije na svom uređaju

Važno je imati u vidu da se način isključivanja razlikuje od modela do modela. Kod nekih Samsung uređaja zvuk se gasi kroz posebnu opciju u podešavanjima, dok LG često koristi kombinacije tastera poput „Signal“ ili „Extra Rinse“.

Najsigurniji način je da proverite uputstvo za svoj konkretan model – tako ćete brzo saznati da li i kako možete utišati završnu melodiju.