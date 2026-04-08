Naizgled bezazlena navika, poput toga da partner stalno hoda nekoliko koraka ispred vas, može imati dublje značenje nego što se čini na prvi pogled. Psihoterapeutkinja Hana Livajs ističe da takvo ponašanje ponekad nije ništa neobično, ali može ukazivati na nedostatak pažnje, bliskosti ili potrebu za kontrolom u vezi.

Šta hodanje ispred partnera može značiti

"Ako partner stalno hoda ispred vas, to može značiti da određuje tempo i pravac bez vas ili da ne oseća blisku povezanost. Povremeno hodanje ispred je normalno, ali ako retko hoda uz vas, to može ukazivati na slabiju svest o vašem prisustvu ili manjak topline," objašnjava Livajs.

Obratite pažnju na obrasce, a ne pojedinačne situacije

Hodanje ispred partnera nije automatski problem – neki ljudi hodaju brže zbog dužine koraka, zdravstvenih razloga ili žurbe. Problem nastaje kada to postane svakodnevna navika i prati se drugim postupcima, poput ignorisanja vašeg prisustva ili donošenja odluka bez vas.

Pažljiv partner spontano prilagođava tempo, proverava da li ste zajedno i čeka vas na prelazu. "Razlika je u nameri: partner koji je usklađen želi da se osećate sigurno i uključeno," dodaje Livajs.

Kada treba reagovati

Ako primetite da partner često ubrzava i ide ispred vas, stručnjakinja savetuje otvoren razgovor bez optuživanja. Fokusirajte se na svoje osećaje, a ne na njegovu ličnost.

Primerni način:

„Osećam se zapostavljeno kada hodaš ispred mene. Možemo li da hodamo zajedno?“

Takav pristup pomaže da vidite da li partner razume vaše potrebe i spreman je na kompromis.

Drugi znakovi neravnoteže u vezi

Prekidanje u razgovoru – stalno završavanje vaših rečenica ili vraćanje fokusa na sebe može ukazivati na želju za kontrolom. Telefon tokom važnih razgovora – stalno gledanje u telefon dok razgovarate u emotivnim ili važnim trenucima može značiti nedostatak emocionalne prisutnosti. Jedna osoba donosi sve odluke – kada partner stalno bira restorane, filmove ili aktivnosti bez konsultacije, veza može postati neuravnotežena.

"Pojedinačno, svaka od ovih radnji može delovati bezazleno, ali zajedno mogu ukazivati na naviku vođenja umesto partnerskog odnosa," objašnjava Livajs.

Ključ za zdrav odnos

Ponovljeni obrasci ukazuju na neravnotežu, ali to ne mora automatski značiti ozbiljan problem. Otvoren razgovor, međusobno uvažavanje i spremnost na kompromis su ključni za zdrav i stabilan partnerski odnos, piše 24sata.hr.