Stanovnici delova Barselone počeli su da izdaju balkon i terasu sa pogledom na ulicu.

Reč je o ulicama kojima će 10. juna proći papa Lav XIV, a cene zakupa dostižu i do 1.600 evra, prenose španski mediji.

Najskuplje ponude predviđaju zakup kompletnog prostora za osam osoba za 1.600 evra, uz dodatne pogodnosti poput osveženja, vina, korišćenja toaleta i prostora za sedenje. Pojedinačna mesta se prodaju pojedincima od oko 250 evra, dok se druge ponude kreću između 350 i 1.200 evra, prenosi RTVE.

Većina oglasa odnosi se na stanove u četvrti Ešample, u neposrednoj blizini crkve, gde se očekuje veliki broj vernika i turista tokom papine posete. Zakup uglavnom traje između dva i tri sata, a pojedini vlasnici nude mogućnost rezervacije celog balkona ili pojedinačnih mesta.

U nekim slučajevima traži se uplata avansa u visini od 50 odsto ukupne cene.

Mediji upozoravaju građane na mogućnost prevara prilikom ovakvih neformalnih aranžmana između privatnih lica, preporučujući proveru identiteta oglašivača and oprez pri avansnim uplatama. Gradske vlasti Barselone najavile su uspostavljanje bezbednosne zone od devet gradskih blokova oko bazilike tokom posete pape Lava XIV, pri čemu će pristup imati samo stanovnici, akreditovani novinari i osobe sa posebnim odobrenjem.

Poseta koja će trajati do 12. juna, dolazi na poziv španskog premijera Pedra Sančeza, koji je u više navrata javno podržao papine stavove o miru i migracijama.