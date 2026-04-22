Jedna žena je sa balkona svog stana bacila ogromnu količinu novca, procenjenu na oko 160.000 evra.

Ovaj događaj izazvao je pometnju na ulicama, dok su prolaznici pokušavali da pokupe novčanice koje su padale sa visine.

Incident se dogodio u okrugu Longhu, u stambenom kompleksu Star Lake City, u jutarnjim satima. Prema izveštajima, žena je bacala novčanice u apoenima od 1.000 hongkonških dolara.

Dok je novac padao na tlo, ljudi su se okupljali i užurbano skupljali novčanice. Neki svedoci tvrde da su pojedinci uspeli da uzmu više komada novca.

Procene ukazuju da je ukupno bačeno oko milion hongkonških dolara, što je približno 160.000 evra u gotovini. Prema nezvaničnim informacijama, incident bi mogao biti povezan sa porodičnim sukobom, tokom kojeg je žena navodno izbacila novac kroz prozor.

Na lice mesta brzo su stigle policija i vatrogasne ekipe, koje su reagovale kako bi situaciju stavile pod kontrolu. Uprava kompleksa potvrdila je da je novac bacila jedna stanarka i da su sve novčanice bile prave.

Neki građani koji su pokupili novac već su ga vratili, dok su vlasti apelovale na sve koji su ga pronašli da to učine.

Policija je saopštila da je istraga u toku i da će više informacija biti poznato nakon zvaničnog izveštaja.

Ovaj neobičan slučaj još jednom je pokazao koliko brzo nepredviđene situacije mogu izazvati haos i veliku pažnju javnosti.