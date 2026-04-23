Poštenje se najčešće ne testira u velikim, planiranim odlukama — već u iznenadnim trenucima kada niko ne gleda, a izbor mora da se donese odmah. Upravo tada dolazi do izražaja večita dilema: da li uzeti ono što nam se pruža ili uraditi ono zbog čega ćemo kasnije imati mir. Jedna takva priča nedavno je izazvala veliku pažnju na internetu. Na Fejsbuk stranici „Balkanci u Nemačkoj“ pojavila se anonimna ispovest žene iz Bosne koja već godinama radi kao čistačica u Štutgartu. Kako je ispričala, tokom jednog radnog dana pronašla je kovertu sa čak 4.000 evra. U tom trenutku, sve je zavisilo od njene odluke. Novac je mogao da promeni mnogo toga u njenom životu — ali isto tako i da ostavi posledice koje nisu vidljive na prvi pogled. Umesto da ga zadrži, odlučila je da uradi ono što mnogi ne bi: predala je kovertu nadležnima kako bi novac bio vraćen vlasniku.

"Noge su mi se odsekle"

"Radim kao čistačica u jednoj velikoj firmi ovde u Štutgartu već 5 godina i jutros dok sam čistila kancelariju od glavnog šefa nađem na podu ispod stola kovertu. Otvorim je, unutra brdo para... znači 4.000 evra u kešu i neki papiri. Meni se noge odsekle, prva misao mi bila pa ja sa ovim parama mogu deci u Bosni kupiti drva za tri zime i poslati majci za lekove i još da mi ostane. Sedim ja tamo gledam u one pare i mislim se niko me nije video, nema kamera u toj sobi...

Ali onda se setim šta mi je pokojni otac uvek govorio: 'Kćeri, nemoj tuđe nikad jer je prokleto i neće ti doneti sreću'. Ustanem ja onako sa metlom u ruci i odem pravo kod šefa u kancelariju i kažem mu: 'evo šefe, ispalo vam je ovo ispod stola.'", piše ona.

Njegova reakcija je, kako navodi, u tom trenutku potpuno zatekla i ostavila je u stanju šoka.

"Počeo je da plače"

"Čovek me gleda, ne veruje... kaže on meni: 'pa jesi li otvorila kovertu?' Ja kažem: 'jesam, videla sam pare, ali nije moje i evo vam nazad'... Ljudi moji, on je ustao, zagrlio me i počeo da plače! Kaže on meni da su to pare koje je jutros podigao da plati neku operaciju za unuku i da mu je to poslednje što ima", piše.

Potom je zakazao sastanak i na njemu pred svim zaposlenima javno istakao njen postupak, koji je, prema njenim rečima, predstavio kao primer poštenja i poverenja u okviru firme.

Usledila neočekivana situacija

"Zvao je odmah celu firmu na sastanak i pred svima rekao – ova žena je obraz naše firme, od danas ona više ne čisti nego ide u kancelariju da radi na recepciji i plata joj je dupla!

"Ja još ne verujem šta mi se desilo, sedim i plačem od sreće... eto samo da znate da se poštenje ipak isplati i u ovoj tuđini i da Nemac vidi kad je neko čovek. Jel i vi mislite da sam dobro uradila ili sam ispala budala što nisam uzela pare kad me niko nije video? Ja mirno spavam a to mi je najbitnije!", zaključila je ona.

"Nagrađeni ste za poštenje"

Priča je, očekivano, izazvala podeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni korisnici tvrdili da je reč o izmišljenom događaju, drugi su u potpunosti poverovali i isticali da se poštenje na kraju uvek isplati.

"Kako izmišljena priča, baš providno", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Ispravno ste postupili i stigla vam nagrada, šta ima lepše. Ja bih to isto uradila jer sam tako odgojena. Što nije moje treba vratiti jer sve se u životu vraća".

Bilo je i komentara koji su celu situaciju sagledali iz drugačijeg ugla, pa su pojedini korisnici sugerisali da je reč o svojevrsnoj proveri radnice od strane poslodavca.

"Te pare su bile tvoj test… gospođo!!", napisao je jedan od korisnika, ostavljajući otvoreno pitanje da li je sve unapred bilo isplanirano.

(Blic)