Iako evro kovanice svakodnevno prolaze kroz ruke miliona ljudi, većina ih retko detaljno posmatra. Ipak, pojedini primerci mogu imati znatno veću vrednost od nominalne, naročito ako su nastali sa greškom tokom procesa kovanja.

Takve kovanice predstavljaju pravu retkost za kolekcionare, a njihova vrednost može dostići i nekoliko stotina evra.

Kovanica iz Monaka koja je privukla pažnju

Jedan od najpoznatijih primera je kovanica od 1 evra iz Monaka iz 2007. godine, koja se izdvaja zbog specifične greške na delu serije.

Na većini primeraka, ispod portreta princa Alberta Drugog nalaze se godina izdanja i oznaka kovnice – simbol roga obilja. Međutim, na delu od ukupno 2.291 kovanice ovaj simbol nedostaje.

Zbog te greške, ova kovanica je postala izuzetno tražena među numizmatičarima.

U zavisnosti od očuvanosti i potražnje, kolekcionari su spremni da za nju izdvoje oko 500 evra, dok se u pojedinim slučajevima navodi i cena do 650 evra.

Kako greške u kovanju povećavaju vrednost?

Stručnjaci objašnjavaju da su greške u procesu proizvodnje kovanica veoma retke, jer se većina neispravnih primeraka povlači pre nego što dospe u opticaj.

Međutim, kada takva kovanica ipak uđe u promet, njena kolekcionarska vrednost može naglo da poraste.

Koje greške još traže kolekcionari?

Pored monaške kovanice iz 2007. godine, među kolekcionarima su traženi i drugi neobični primerci evro kovanica.

Jedan od primera je takozvani „pogrešan krug“, kada se dizajn namenjen kovanici od 2 evra nađe na krugu za 1 evro. Takvi primerci, prema procenama iz evropskih numizmatičkih krugova, mogu dostići vrednost i do 650 evra.

Postoji i fenomen poznat kao „efekat jajeta na oko“, kada središnji deo kovanice nije pravilno okrugao već blago ovalan. U zavisnosti od stepena greške i stanja kovanice, vrednost takvih primeraka može dostići i do 100 evra.

Oprez pri kupovini preko oglasa

Stručnjaci iz nemačkog numizmatičkog udruženja upozoravaju da je prilikom kupovine i prodaje ovakvih kovanica putem interneta potreban poseban oprez.

Na oglasima se često pojavljuju navodno retki primerci po nerealno visokim cenama, iako se u mnogim slučajevima radi o običnim kovanicama sa tragovima korišćenja ili oštećenjima, a ne o stvarnim greškama u kovanju.

Bundesbanka podseća da je u opticaju više od 150 milijardi evro kovanica, zbog čega su sitne razlike među primercima uobičajene, ali ne znače automatski i veću vrednost.

Kovanice iz malih država posebno tražene

Posebnu pažnju kolekcionara privlače kovanice iz manjih evropskih država poput Monaka, San Marina i Vatikana.

Zbog ograničenih tiraža, one su ređe u opticaju i samim tim brže postaju tražene među numizmatičarima širom Evrope.