U vremenu kada su poštenje i integritet često na ispitu, jedan čovek iz Čačka pokazao je kako se postupa kada se nađete pred velikim iskušenjem.

Radnik Pošte Srbije Branko Đorđević (39) pronašao je na parkingu tržnog centra u gradu na Moravi, veliku količinu novca, ali je uradio ono što bi retko ko – odlučio je da ga vrati.

Sve se dogodilo pre nekoliko dana, kada je Branko parkirao automobil na parkingu tržnog centra. Tada je, kako kaže, sasvim slučajno primetio nešto što mu je odmah privuklo pažnju.

- Bio sam tu slučajno, parkirao sam auto i u jednom trenutku primetio sam novac u papirnoj koverti, na kojoj je bio naziv jedne firme i pečat. U prvi mah nisam znao kako da reagujem. Potom sam prišao i uzeo ga, stavio pod ruku, pipnuo vidim da su novčanice složene i da ih ima baš dosta... nisam se ni trenutak razmišljao, znao sam da ću da ga vratim - kaže za RINU Branko.

Odneo je novac u radnju čiji naziv i pečat su stajali na koverti. Kada je novac kasnije otvoren, bilo je jasno da se radi o ozbiljnoj sumi. Sve su bile novčanice od po 2.000 dinara, složene u debljini od oko dva prsta.

- Ne znam tačno koliko je bilo, nisu ni oni odmah prebrojali. Možda 100.000, možda 300.000 dinara, ali bilo je dosta novca - kaže Branko.

Pretpostavlja se da je novac ispao nekome ko je izlazio iz obližnjeg prodajnog objekta, a da to nije ni primetio.

Ova Brankova priča u vremenu kada se često govori o negativnim primerima, pokazuje da poštenje i dalje ima svoje mesto – i da heroji zaista postoje, među običnim ljudima.

