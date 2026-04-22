Daniel Kravter upozorila je buduće mlade da budu oprezne sa alkoholom nakon što je na sopstvenom venčanju završila bez svesti.

Ova neobična priča sa venčanja brzo je privukla pažnju javnosti i postala viralna na društvenim mrežama. Daniel (31) se udala za svog partnera Luis Kravter nakon dve godine veze, a ceremonija je održana u Kent.

Venčanje koje je krenulo savršeno

Dan je počeo bez problema u matičnoj službi, nakon čega su mladenci sa oko 40 gostiju nastavili slavlje. Međutim, tokom prijema situacija je počela da se komplikuje.

Zbog stresa i anksioznosti, Daniel nije uspela ništa da pojede pre venčanja, a tokom večeri gosti su joj neprestano nudili piće. Mešanje različitih vrsta alkohola ubrzo je dovelo do problema.

„To je bila najpijanija noć u mom životu“, priznala je kasnije.

Završila u vozilu hitne pomoći

U jednom trenutku, mlada je izgubila svest, što je izazvalo paniku među gostima. Njen suprug je odmah reagovao i pozvao hitnu pomoć kada je primetio da ne reaguje.

Na snimku koji je kasnije objavljen vidi se kako gosti pomažu mladi, dok se u sledećem trenutku nalazi u vozilu hitne pomoći – i dalje u venčanici.

Srećom, lekari su utvrdili da je reč o teškom alkoholisanju i nije bilo potrebe za bolničkim lečenjem.

Viralni snimak i reakcije

Video sa venčanja prikupio je desetine hiljada pregleda na internetu, a reakcije su bile podeljene – od šoka do smeha. Sama Daniel je kasnije priznala da joj je u početku bilo neprijatno, ali danas na sve gleda sa dozom humora.

„O moj Bože, kako neprijatno“, bio je njen prvi komentar kada je videla snimak.

Lekcija za buduće mlade

Iako je incident mogao ozbiljno da pokvari venčanje, Daniel kaže da je na kraju sve ispalo kao anegdota kojoj se danas smeju.

Najvažniju poruku uputila je svim budućim mladama:

ne pijte alkohol na prazan stomak

jedite pre i tokom venčanja

izbegavajte mešanje različitih pića

„Nisam mogla da jedem zbog stresa, ali to je bila greška“, priznala je.

Ova viralna priča sa venčanja pokazuje koliko stres i alkohol mogu uticati na tok jednog važnog dana. Ipak, uz malo sreće i dozu humora, čak i neprijatne situacije mogu postati uspomene koje se prepričavaju godinama.