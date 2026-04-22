Jedan dirljiv snimak iz Valjeva ovih dana obišao je celu Srbiju i naterao mnoge da zastanu, pogledaju i — zaplaču.

U vremenu kada su loše vesti često u prvom planu, ova priča pokazuje da humanost i dalje živi, i to upravo tamo gde se najmanje očekuje — u svakodnevnim, tihim delima dobrote.

Građani Valjeva još jednom su pokazali koliko veliko srce imaju, ne samo za svoje sugrađane, već i za one koji ne mogu da zatraže pomoć.

Naime, jedna hrabra meštanka primetila je psa koji je upao u šahtu i bez razmišljanja krenula da reaguje. Zahvaljujući njenoj brzoj i odlučnoj intervenciji, životinja je izvučena na sigurno i izbegnuta je tragedija.

Nakon spasavanja, pas je zbrinut i nahranjen, a upravo taj trenutak dodatno je dirnuo sve koji su videli snimak.

Video je objavljen na Instagram stranici Valjevo_live, gde su se ubrzo nizali komentari podrške, zahvalnosti i oduševljenja.

Jedan komentar posebno se izdvojio svojom jednostavnošću i snagom:

„Bravo, dobri ljudi!“

Dobrota koja vraća veru

Ovaj mali, ali snažan čin podsetio je mnoge na ono što je najvažnije — empatiju, solidarnost i spremnost da pomognemo, bez obzira na to kome je pomoć potrebna.

Upravo ovakve priče vraćaju veru u ljude i pokazuju kakvo društvo možemo biti kada se okrenemo jedni drugima i pružimo ruku — ili šapu — onome kome je najpotrebnije.