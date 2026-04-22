Nedavno istraživanje je pokazalo da određene karakteristike posebno privlače žene.

To nisu gusta kosa, dobar modni stil, zategnuti trbušnjaci, visina.Istraživanje u kojem je učestvovalo više od 2.000 žena pokazalo je da ih privlače neke potpuno drugačije fizičke karakteristike muškaraca.

Najatraktivnije fizičke karakteristike kod muškaraca su ćelava glava, visoke jagodice napred i zelene oči, barem je tako pokazala anketa sprovedena među ženama.

Široka ramena i plave oči bile su sledeće po popularnosti, a zatim maljave grudi, plavi pramenovi i tamna kosa.

Nošenje brade je bilo na sedmom mestu, odmah ispred visokih jagodica, brkova i zelenih očiju. Nakon desetog mesta, na listi najprivlačijih karakteristika bile su smeđe oči, kao i pirsing i tetovaže.

Studija veb-sajta za upoznavanje „Illicit Encounters“ sprovela je anketu među 2.000 žena.

Portparolka stranice Džesika Leoni je rekla: „Lepota je u oku posmatrača. Izgleda sjajno, ćelave glave doživljavaju svoj trenutak. Dakle, ako ste ćelavi i osećate se dobro zbog toga, trebalo bi da se osećate dobro zbog toga. Na kraju krajeva, samopouzdanje je univerzalno seksi, bez obzira na dlake ili njihov nedostatak.“, piše the Sun.