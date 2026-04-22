Završnim rečima specijalnog tužioca i advokata odbrane, danas je u Višem sudu u Podgorici okončano suđenje Ljubu Miloviću i Marku Novakoviću, koji su optuženi za pripadništvo kriminalnoj organizaciji - kavačkom kriminalnom klanu i da su odavali podatke Radoju Zviceru u vezi sa kretanjem pokojnog Jovana Vukotića.

Novaković se tereti da je kao aktivni službenik Uprave policije – Odeljenja bezbednosti Kotor, zloupotrebom službenog položaja, dostavljao raspoloživa saznanja i infor macije Uprave policije Ljubu Miloviću koji je te informacije dalje prosleđivao Radoju Zviceru čelniku kavačkog klana.

Milović i Novaković se terete da su tokom 2020. godine dva puta učestvovali u pokušaju likvidacije Vukotića, čije ubistvo je jednom sprečeno ispred Odeljenja bezbednosti Kotor, hapšenjem optuženog člana Zvicerove ekipe Petra Mujovića.

Predsednik specijalnog veća sudija Amir Đokaj zakazao je izricanje prvostepene presude za 3. jun.

Specijalni tužilac Zoran Vučinić u završnoj reči je istakao da smatra da su optužbe dokazane, te da je Skaj pravno valjan dokaz. Nasuprot stavu tužioca, branioci okrivljenih, advokati Dragoljub Đukanović i Milan Kovačević smatraju da sud treba da donese oslobađajuću presudu.

Vučinić je između ostalog naveo da su navodi optužnice SDT-a potvrđene svim sprovedenim dokazima i Skaj komunikacijama. Dodao je da je Novaković odavao Miloviću informacije o kretanju Jovana Vukotića, a nakon toga je Milović to saopštavao Radoju Zviceru. Naveo je i da je utvrđeno da su podaci o kretanju Vukotića odavani kako bi kriminalna organizacija radila na planiranju i izvršenju ubistva Jovana Vukotića. U dva navrata to nije realizovano jer se Vukotić na predmetnim lokacijama nije zadržao dovoljno dugo.

"Kada je Vukotić odbio da se sam javi u CB Kotor kada je kontrolisan, Novaković je sastavio poziv na osnovu kojeg je Vukotić morao da pristupi u CB Kotor", kazao je tužilac i podsetio da se povodom tog događaja vodi objedinjen postupak protiv više lica. Kao otežavajuću okolnost tužilac je posebno istakao to što su Milović i Novaković u vreme izvršenja dela bili službenici Uprave policije.