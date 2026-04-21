Vojnik sa pozivnim znakom Bars danas ima 27 godina, ali kaže da se oseća kao da je proživeo nekoliko života. Na front se prijavio dobrovoljno još u martu 2022. godine, a već u prvoj borbi našao se u situaciji koja mu je zauvek promenila život.

U toj prvoj akciji, njegova mala grupa krenula je na utvrđeni položaj koji je držalo oko 40 ukrajinskih vojnika.

„Osvojili smo ga zahvaljujući iznenađenju i slepim tačkama sa strane jaruge… komandant je lično poveo napad“, priseća se Bars.

Borba je trajala satima. Iako su uspeli da zauzmu položaj, pravi test tek je usledio — zadržati ga.

Nekoliko dana kasnije, došlo je do situacije koju nisu očekivali. Pojavila su se vozila sa oznakama koje su ličile na njihove. U prvi mah pomislili su da stiže pojačanje.

„Kada su počeli da pucaju na nas, mislili smo da je nesporazum… onda smo shvatili da nisu naši“, kaže Bars.

Usledio je haos. Sedmorica ljudi sa jednim ranjenim pokušavala su da zadrže položaj dok su ih napadali oklopni transporteri i tenkovi.

Eksplozije su padale svuda oko njih. Jedna granata detonirala je tik pored njega.

„Seo sam, otvorio oči i sve je bilo mračno… zahvaljujući toj munji shvatio sam da nisam slep“, opisuje Bars trenutak kada je bio na ivici svesti.

I pored povreda, nastavio je da puca i pokriva povlačenje svojih saboraca. Kada su se svi izvukli, i on se sa jednim kolegom povukao — hodajući kilometrima ranjen.

To je bio tek početak.

Tokom narednih godina učestvovao je u desetinama borbi, više puta bio ranjen i kontuzovan. Kaže da je vremenom počeo da oseća opasnost pre nego što se dogodi.

„Počeo sam da paničim ni iz čega… znao sam da nešto nije u redu“, govori o jednoj operaciji koja je ubrzo prerasla u borbu za život.

U tom trenutku odlučio je da zaštiti svog komandanta po svaku cenu.

„Zamolio sam ga da zameni mesto sa mnom… baš tada je pala granata“, priča Bars.

Gelerski udar pogodio ga je u ključnu kost, ali je uspeo da izvuče komandanta koji je teško krvario.

„Gledao sam ga kako bledi… počeo sam da ga vraćam u život“, kaže.

Lekari su kasnije potvrdili da je komandant mogao da umre na licu mesta. Bars veruje da je tada platio cenu — jer je i sam bio teško ranjen.

Ali ono što ga najviše pogađa nisu borbe.

Seća se devojčice koju je video pored puta.

„Gledam joj u oči, i tamo je užas“, kaže tiho.

Posle misije vratio se u selo i kupio hranu i slatkiše za njenu porodicu, pokušavajući da pomogne koliko može.

U drugoj situaciji, zajedno sa saborcima skupljao je hranu iz vojnih paketa kako bi nahranili porodicu sa bebom koja nije imala mleko.

„Tolika zahvalnost… ljudi su plakali“, priseća se.

Posle četiri godine rata, više od 20 potresa mozga i brojnih rana, Bars kaže da je naučio samo jednu stvar:

najvažnije je ostati čovek.