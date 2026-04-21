Pentagon je danas objavio dodatne detalje predloga budžeta za odbranu predseadnika Donalda Trampa za fiskalnu 2027. godinu u iznosu od 1,5 biliona dolara, što predstavlja ubedljivo najveći međugodišnji rast vojne potrošnje u periodu nakon Drugog svetskog rata.

Kao novinu, Pentagon je uveo kategoriju pod nazivom "predsednički prioriteti", koja obuhvata raketni odbrambeni sistem "Zlatna kupola", dominaciju u oblasti dronova, veštačku inteligenciju i podatkovnu infrastrukturu, kao i odbrambenu industrijsku bazu, rekli su zvaničnici novinarima, prenosi Rojters.

Prošle godine Tramp je od Kongresa zatražio budžet za nacionalnu odbranu od 892,6 milijardi dolara, a zatim ga uvećao za dodatnih 150 milijardi kroz rebalans, čime je ukupna suma prvi put u istoriji premašila bilion dolara.

U oblasti brodogradnje, budžet predviđa više od 65 milijardi dolara za nabavku 18 ratnih i 16 pomoćnih brodova koje proizvode kompanije General Dynamics i Huntington Ingalls Industries , u okviru inicijative nazvane "Zlatna flota", što je najveći zahtev za brodogradnju od 1962. godine.

Budžet, takođe, povećava nabavku aviona F-35 Lightning 2 kompanije Lockheed Martin na 85 letelica godišnje i uključuje 102 milijarde dolara za nabavku aviona i istraživanje i razvoj, što je rast od 26 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Razvoj sistema nove generacije, poput borbenog aviona F-47 kompanije Boeing, takođe je prioritet, dok je za bombarder B-21 Raider kompanije Northrop Grumman predviđeno 6,1 milijarda dolara.

Kada je reč o dronovima, zvaničnici navode da je ovo najveće ulaganje u bespilotno ratovanje i protivdron tehnologije u istoriji SAD.

Budžet predviđa 53,6 milijardi dolara za autonomne dron platforme i logistiku na ratištu, kao i dodatnu 21 milijardu za municiju, protivdron sisteme i napredne tehnologije.

Grupa za autonomno ratovanje, koja je ranije raspolagala sa oko 225 miliona dolara, trebalo bi da dobije oko 54 milijarde dolara.



Većina sredstava namenjena je primeni postojećih tehnologija, a ne dugoročnim istraživanjima, dok su zvaničnici potvrdili da je ta grupa praktično preuzela raniju inicijativu za dronove "Replikator".

Budžet predlaže i višegodišnje ugovore za nabavku municije, uz obrazloženje da duži ugovori obezbeđuju stabilnost velikim odbrambenim kompanijama, kao i njihovim malim i srednjim dobavljačima, što omogućava povećanje proizvodnje.

Predviđeno je i povećanje plata u vojsci, pri čemu bi vojnici nižih činova dobili povišicu od sedam odsto, njihovi nadređeni šest odsto, a najviši činovi pet odsto.

Takođe se planira povećanje broja pripadnika vojske za dodatnih 44.000 u fiskalnoj 2027. godini, nakon što je više od 20.000 već dodato u 2026.

Budžet ne uključuje sredstva za sukob sa Iranom.

Visoki zvaničnik Pentagona naveo je da će, zbog dinamike budžetskog procesa, verovatno biti potreban dodatni budžetski zahtev za pokrivanje kratkoročnih operativnih troškova i obnavljanje zaliha.

Ukupan iznos od 1,5 biliona dolara sastoji se od osnovnog zahteva od 1,15 biliona i dodatnog budžetskog zahteva od 350 milijardi dolara, za čije usvajanje će biti potreban poseban zakon, po modelu primenjenom i prošle godine, navodi agencija.