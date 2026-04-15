U kuhinji svakodnevno kruže razni „saveti“ – od toga da se meso mora dobro zapeći da bi ostalo sočno, do toga da se u vodu za testeninu dodaje ulje. Većina tih stvari nema mnogo veze sa istinom. Ipak, postoji jedno pravilo koje mnogi zanemaruju, a stručnjaci ga stalno ponavljaju – za kuvanje nikada ne treba koristiti toplu vodu direktno iz slavine.

Mnogi to rade iz praktičnih razloga, da bi ubrzali kuvanje, ali upravo tu prave grešku.

Zašto je to loša ideja?

Problem je u cevima. U toploj vodi se lakše rastvaraju nečistoće koje se u njima nalaze, posebno teški metali poput olova. To znači da voda koja izlazi iz tople slavine može sadržati više štetnih materija nego hladna.

Prema podacima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), topla voda mnogo brže „izvlači“ olovo iz instalacija, pa je veća verovatnoća da će ga sadržati u većim količinama. Zbog toga se ne preporučuje za piće, kuvanje, pa čak ni za pripremu hrane za bebe.

Gde je najveći rizik?

Ovaj problem je posebno izražen u starijim zgradama i kućama, gde su instalacije dotrajale ili sadrže materijale koji mogu ispuštati štetne supstance. Ali rizik postoji i u novijim objektima, jer i pojedini delovi slavina i spojeva mogu sadržati tragove metala poput olova ili bakra.

Ko je najugroženiji?

Iako ovakva voda nije dobra za nikoga, posebno su osetljivi bebe, mala deca i trudnice. Kod njih i male količine štetnih materija mogu imati ozbiljnije posledice, jer organizam još uvek nije u potpunosti razvijen.

Kako da budete sigurni?

Najjednostavnije pravilo je – uvek koristite hladnu vodu iz slavine, pa je tek onda zagrevajte na šporetu.

Važno je znati i da kuvanje vode uništava bakterije, ali ne uklanja hemijske zagađivače poput olova.

Stručnjaci savetuju i da pustite vodu da teče nekoliko sekundi pre nego što je upotrebite, kako bi se isprale cevi. Ako sumnjate u kvalitet vode, najbolje je da je testirate.

Naizgled sitna navika može napraviti veliku razliku – zato sledeći put, pre nego što posegnete za toplom vodom iz slavine, razmislite šta sve može da se krije u njoj.