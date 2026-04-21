Sa dolaskom toplijih i sunčanijih dana, sve više vremena provodimo u dvorištima i baštama, sređujući prostor i uživajući na otvorenom. Ipak, tu idilu često narušavaju tamnozelene naslage koje se pojavljuju na drvenim ogradama. Iako je drvo omiljen materijal zbog prirodnog izgleda, njegova sklonost upijanju vlage čini ga idealnim za razvoj algi i mahovine.

Tokom hladnijih meseci, kada su padavine češće, drvene površine zadržavaju vlagu. Sa dolaskom proleća i viših temperatura, stvaraju se uslovi za razvoj algi, koje ne samo da kvare izgled ograde, već i dugoročno mogu doprineti propadanju drveta.

Mnogi vlasnici u pokušaju čišćenja koriste visokotlačne perače, ali stručnjaci upozoravaju da to može biti kontraproduktivno – jak mlaz vode može potisnuti vlagu dublje u drvo i pogoršati problem.

Prirodna rešenja iz kuhinje

Umesto agresivnih metoda, često se preporučuju jednostavna sredstva poput sirćeta, sode bikarbone ili deterdženta za sudove. Kombinacija vode i belog sirćeta posebno je popularna jer kiselina pomaže u razgradnji naslaga koje se razvijaju na vlažnim površinama.

Deterdžent pomaže u uklanjanju prljavštine, dok soda bikarbona deluje kao blagi abraziv koji olakšava skidanje tvrdokornih mrlja.

Kako izgleda postupak?

Najpre se površina opere toplom vodom uz blagi deterdžent. Zatim se nanosi rastvor sirćeta i vode i ostavlja da deluje nekoliko minuta. Nakon toga, naslage se uklanjaju četkom, a za upornije mrlje može se koristiti pasta od sode bikarbone.

Prevencija je ključna

Stručnjaci naglašavaju da je redovno održavanje najbolja zaštita. Gusta vegetacija poput žbunja ili bršljana zadržava vlagu i stvara idealne uslove za razvoj algi, pa se preporučuje redovno orezivanje i uklanjanje lišća u blizini ograde.

Na duže staze, upravo prevencija i blaga, redovna nega mogu produžiti vek trajanja drvene ograde i sačuvati njen prirodan izgled.