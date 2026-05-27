Stručnjaci upozoravaju da pojedine kućne poslove nije preporučljivo obavljati nakon mraka, jer mogu negativno uticati na zdravlje, kvalitet sna, pa čak i povećati rizik od nezgoda.

Dok neki ljudi svakodnevno održavaju dom, a drugi generalno čišćenje ostavljaju za vikend, eksperti tvrde da postoje poslovi koje bi trebalo izbegavati u večernjim satima.

Evo koja tri kućna posla nisu dobra ideja nakon zalaska sunca.

Čišćenje jakim hemikalijama

Mnogi upravo uveče čiste kupatilo ili koriste izbeljivač za WC šolju, ali stručnjaci upozoravaju da sredstva za čišćenje često sadrže agresivne hemikalije koje ispuštaju štetna isparenja.

Takva isparenja mogu izazvati:

glavobolju

vrtoglavicu

iritaciju disajnih puteva

Problem je još izraženiji tokom noći, kada su prozori uglavnom zatvoreni i prostorije slabije provetrene.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se ovakvi poslovi obavljaju tokom dana, kada je ventilacija bolja. Ako ipak čistite uveče, obavezno otvorite prozor ili uključite ventilaciju.

Pranje prozora

Iako mnogi žele da se probude uz savršeno čiste prozore, večernje pranje stakala zapravo može napraviti više problema nego koristi.

Veštačko osvetljenje stvara senke i otežava uočavanje fleka i tragova na staklu, pa se često desi da mrlje primetite tek sledećeg dana.

Stručnjaci napominju da ni pranje prozora po jakom suncu nije dobra opcija, jer toplota prebrzo suši sredstvo za čišćenje i ostavlja tragove. Najbolje vreme za pranje prozora je oblačan dan.

Dubinsko čišćenje tepiha parom

Dubinsko čišćenje tepiha paročistačem možda deluje kao idealan posao za kasne sate, posebno kada je u kući mirno, ali stručnjaci upozoravaju da to može biti rizično.

Kada ste umorni i radite pri slabijem osvetljenju:

povećava se rizik od opekotina

lakše dolazi do prosipanja vrele vode

raste mogućnost nezgoda

Dodatni problem je što se tepisi tokom noći sporije suše zbog slabije ventilacije, što može dovesti do stvaranja buđi i neprijatnih mirisa.

Zato stručnjaci preporučuju da se dubinsko čišćenje tepiha obavlja tokom dana, kako bi prostor mogao dobro da se provetri i tepih potpuno osuši.