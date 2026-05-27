Svaki put kada u crkvenom kalendaru osvane „crveno slovo“, u mnogim domovima ponovo se otvara isto pitanje: da li sme da se uključi veš-mašina, usisa stan, opere sud ili ispegla košulja?

Upravo o toj temi govorio je Aleksandar Đurđević, čiji je snimak na TikToku izazvao veliku raspravu u javnosti. On je pokušao da objasni granicu između poštovanja praznika i, kako kaže, pogrešnog shvatanja običaja.

„Poštovanje praznika nije u tome da ništa ne pipnemo“

Đurđević je u videu poručio da praznik ne postoji da bi čovek tog dana sedeo skrštenih ruku, već da bi se zaustavio od svakodnevne jurnjave, otišao na liturgiju, pomolio se i proveo vreme sa porodicom.

„Mnogi ne rade na crveno slovo iz poštovanja prema svetitelju ili prazniku, ali postavljam pitanje da li poštovanje iskazujemo odlaskom na liturgiju i molitvu ili time što nećemo uraditi neki neodložan posao? U pitanju je često sujeverje, a dodao bih i lenjost“, naveo je on.

Zašto su naši stari izbegavali posao na praznik?

Teolog podseća da su pravila o neradu na praznike nastala u potpuno drugačijem vremenu.

Nekada pranje veša nije značilo ubacivanje garderobe u mašinu, već odlazak do reke ili potoka, ručno pranje i višesatni fizički rad.

Isto je važilo za rad u polju, pripremu hrane i nošenje vode, zbog čega je praznik bio i dan odmora, ali i dan posvećen veri i odlasku u crkvu.



Danas su, kako ističe, kućni poslovi znatno lakši i brži zahvaljujući tehnologiji.

„Ako već ne želite da radite na crveno slovo, dođite na liturgiju, pomolite se, pročitajte nešto duhovno… a sudove slobodno operite“, rekao je Đurđević uz osmeh.

Rasprava na mrežama

Snimak je brzo pokrenuo lavinu komentara i podelio mišljenja javnosti.

Jedni smatraju da se praznici poštuju upravo tako što se tog dana ništa ne radi po kući, dok drugi ističu da je važniji duhovni smisao nego strogo pridržavanje zabrana.

„Naravno da ne perem na crveno slovo! Ako verujem u Boga, onda poštujem praznike i tačka“, napisala je jedna korisnica.

Na to je usledio i šaljiv odgovor koji je mnoge nasmejao:

„Ne perem ja, pere mašina.“

„Da li je greh raditi ako moraš?“

U raspravi su se mnogi podsetili i stavova patrijarha Pavla, koji je isticao da nije greh raditi kada je potrebno, ali da je važno da čovek ne zaboravi smisao praznika — molitvu, mir i posvećenost veri, a ne samo formalno izbegavanje rada.