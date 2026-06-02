Ista ona vlaknasta površina koja teniskoj loptici omogućava da dobro prijanja uz žice reketa i ravnomerno odskače može biti izuzetno efikasna u uklanjanju tragova i ogrebotina sa kuhinjskog poda koje se teško čiste drugim sredstvima.

Teniska loptica je idealna za čišćenje

Tragovi na podu spadaju među najtvrdokornije mrlje u kuhinji. Nastaju kada se po podu vuku cipele, stolice, stolovi ili drugi predmeti, što je u kuhinji veoma često jer je to jedna od najprometnijih prostorija u domu. Verovatno ste već primetili koliko ih je teško ukloniti običnim pranjem poda. Međutim, teniska loptica predstavlja jednostavno rešenje bez hemikalija koje možda već imate kod kuće.

Ona se može koristiti na različitim vrstama podova, uključujući parket, linoleum, vinil, kao i pločice od porcelana, kamena ili keramike. Njena vlakna imaju idealnu teksturu za uklanjanje površinskih tragova – dovoljno su čvrsta da ih izbrišu, ali ne toliko gruba da oštete pod. Na taj način nema potrebe za korišćenjem sredstava za čišćenje koja mogu biti skupa, manje ekološka ili potencijalno štetna.

Teniskom lopticom se efikasno mogu čistiti i zidovi.

Efikasno uklanja tragove sa poda

Korišćenje teniske loptice za uklanjanje tragova sa poda veoma je jednostavno – potrebna vam je samo loptica. Preporučuje se da koristite novu kako ne biste preneli prljavštinu na pod.

Najbolje je da lopticu upotrebite nakon što pod standardno očistite metenjem, usisavanjem ili brisanjem. Tako ćete lakše uočiti mesta koja redovno čišćenje nije uspelo da ukloni. Zatim jednostavno istrljajte problematične delove teniskom lopticom.

Ako ne želite da klečite na podu, možete napraviti improvizovanu „metlu“ od teniske loptice.

Dovoljno je da na loptici zasečete otvor u obliku slova „X“ i u njega umetnete dršku metle. Tako ćete moći da trljate pod stojeći, slično kao kada koristite džoger, ali uz nešto veći pritisak, piše Yahoo.