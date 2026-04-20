"Ako je na ukrajinskoj strani naftovod Družba spreman za isporuke nafte, onda bi trebalo ljubazno da ga ponovo otvore kao što su obećali. A od Rusije očekujemo da počnu da dovode naftu (u naftovod) u skladu sa ugovorima, jer ovo neće funkcionisati bez i jednog i drugog", rekao je Mađar na konferenciji za novinare nakon prvog sastanka svoje parlamentarne grupe, prenosi Rojters.

Mađar je, takođe, rekao da je proširenje nuklearne elektrane PAKŠ važan i neophodan projekat, ali da bi nova vlada morala da ispita uslove finansiranja

kredita za izgradnju i da vidi da li su restrukturiranje ili refinansiranje mogući.

Projekat Pakš-2 od 12,5 milijardi evra, za koji je Mađar rekao da bi mogao koštati 24 milijarde evra, dodeljen je ruskom Rosatomu bez tendera i dugo se navodi kao simbol bliskih veza između ruskog predsednika Vladimira Putina i odlazećeg premijera Mađarske Viktora Orbana, navodi agencija.

"Moramo da ispitamo da li se uslovi kredita mogu restrukturirati, da li se ova važna i neophodna investicija može finansirati boljim uslovima. Takođe treba videti da li se tržište može otvoriti i da li se proces može ubrzati", rekao je Mađar.

Mađarska odlazeća vlada, koju predvodi premijer Viktor Orban, i Slovačka su u sporu sa Ukrajinom oko obustave isporuke ruske nafte preko ukrajinske teritorije kroz naftovod Družba iz sovjetskog doba.

Kijev tvrdi da je naftovod zatvoren zbog ruskog napada krajem januara.