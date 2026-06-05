Odluku je doneo glavni okružni sudija Džon Mekonel u saveznoj državi Roud Ajlend, ocenivši da je američka Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) nezakonito obustavila odlučivanje o zahtevima za azil, radne dozvole, zelene karte i državljanstvo, preneo je Rojters.

Sudija je naveo da su sporne mere, uvedene u okviru politike Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD, dovele u pravni "limbo" hiljade imigranata koji su ispunjavali zakonske uslove i čekali na administrativne odluke.

Prema presudi, ograničenja su se odnosila na podnosioce zahteva iz 39 zemalja iz Afrike, Azije, Latinske Amerike i Bliskog istoka, koje su već bile obuhvaćene potpunim ili delimičnim zabranama putovanja.

Sud je ocenio da je administracija prekoračila ovlašćenja i prekršila imigracione i administrativne zakone, navodeći da se pojedinci nisu našli u toj situaciji zbog sopstvenih postupaka, već zbog zemlje porekla.

U obrazloženju presude, sudija je istakao da vladavina prava mora da se primenjuje jednako na sve i da državne agencije nisu postupale u skladu sa zakonom kada su obustavile obradu zahteva.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD nije komentarisalo odluku suda.





