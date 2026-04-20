Retki su oni koji mogu da kažu da su zajedno proveli čitav život, a da su pritom sačuvali istu bliskost kao na samom početku. Ipak, postoje parovi koji uprkos godinama, izazovima i promenama uspevaju da očuvaju ono najvažnije – međusobnu povezanost.

Njihova tajna najčešće ne leži u velikim gestovima, već u malim, svakodnevnim navikama. Upravo takav primer dolazi od bračnog para koji je zajedno više od sedam decenija i koji otkriva jednostavan ritual zaslužan za dugotrajnu ljubav.

„Odmah sam se zaljubila“, priseća se Rozalin Engelman, koja je svog budućeg supruga Irvina upoznala 1953. godine, zahvaljujući zajedničkom prijatelju u Bronksu. On je tada imao 19, a ona 15 godina.

„Izgledao je kao filmska zvezda“, dodaje ona.

Njihov prvi izlazak bio je jednostavan – bioskop, milkšejk i dug razgovor. Ipak, za Rozalin je to bilo dovoljno da shvati da je pronašla ljubav. Nakon tri godine veze, venčali su se u novembru 1956. godine.

Tokom 70 godina braka zajedno su prošli kroz brojne životne faze – gradili karijere, odgajili dvoje dece, dočekali unuke, selili se iz severnog dela države Njujork u Konektikat i putovali širom Evrope i Azije.

Naravno, bilo je i teških trenutaka, uključujući i borbu sa bolešću. Danas žive u domu za starije u Menhetnu, gde i dalje neguju svoju bliskost.

Kroz sve te godine, postoji jedan mali ritual kojeg se nikada nisu odrekli.

„Uvek kažemo ‘volim te’ i poljubimo se kada se probudimo i kada idemo na spavanje“, kaže Rozalin.

Ne može tačno da se seti kada je ta navika počela, ali zna da je nastala spontano – i da je imala veliki uticaj na njihov odnos.

„Mislim da svaki mali gest pažnje i ljubavi jača vezu. Veoma sam srećna jer ne pamtim period kada naš odnos nije bio jak. Imali smo uspone i padove, ali oni su dolazili spolja, nisu bili posledica nas“, objašnjava ona.

Stručnjaci potvrđuju da ovakvi rituali imaju značajnu ulogu u dugotrajnim vezama. Psiholog Mark Travers ranije je istakao da zajedničke navike pomažu parovima da pronađu ravnotežu između stabilnosti i promena.

„Rituali omogućavaju partnerima da izgrade zajednički identitet i ostanu povezani bez obzira na spoljne okolnosti“, naveo je on.

Slično mišljenje deli i psihološkinja Kortni S. Voren, koja naglašava važnost verbalnog izražavanja emocija.

„Izgovaranje ‘volim te’ održava vezu živom – ali je važno da iza tih reči zaista stoje iskrena osećanja“, ističe ona.

Za Engelmanove, to nikada nije bilo pitanje.

„Jednostavno smo srećni što imamo jedno drugo“, zaključuje Rozalin.