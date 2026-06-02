Svečanost je održana 31. maja, na Međunarodni dan papagaja, a brojni gosti imali su priliku da upoznaju jednog od simbola Briona, pticu koja već decenijama privlači pažnju turista iz celog sveta.

Posetioci su najpre turističkim vozićem obišli deo ostrva i upoznali stanovnike Safari parka, nakon čega je organizovana šetnja do fazanerije. Tokom obilaska predstavljene su i neke od najznačajnijih lokacija na ostrvu, uključujući prostor nekadašnjeg Zoološkog vrta i Kohov kamenolom, nazvan po naučniku Robertu Kohu, koji je dao značajan doprinos iskorenjivanju malarije na Brionima.





U okviru proslave priređena je i izložba dečjih radova pod nazivom „Koki u očima dece“, koja je privukla veliku pažnju najmlađih posetilaca.

Ipak, centralni događaj bio je susret sa slavljenikom. Koki je još jednom pokazao zašto važi za jednu od najvećih atrakcija Briona. Papagaj je zabavljao prisutne odgovarajući na pitanja, pozdravljajući goste svojim prepoznatljivim „Kako si?“ i oponašajući različite životinjske zvuke.

Koki je žutokukmasti kakadu kojeg je Josip Broz Tito dobio na poklon 1953. godine. Tokom godina postao je jedna od najpoznatijih životinja na Brionima, a poznat je po tome što izgovara svoje ime, komunicira sa posetiocima i imitira brojne zvukove. Zbog svoje druželjubive naravi posebno je omiljen među decom, dok ga starije generacije pamte kao jednog od simbola vremena kada je Tito boravio na ovom ostrvu.