Neobičan prizor sa srpskih puteva, snimljen nedavno, izazvao je pravu buru na društvenim mrežama. Vozilo koje je, prema navodima, prvo primećeno u Inđiji, a potom i na autoputu Miloš Veliki, postalo je viralna senzacija – ne zbog svog izgleda, već zbog neverovatne količine tereta koji je vozač prevozio na krajnje nebezbedan način.

Na snimku objavljenom na Instagram stranici „192_rs“, koji se brzo proširio internetom, vidi se plavi automobil beogradskih registarskih tablica potpuno zatrpan plastičnim gajbama naslaganim visoko iznad krova. Teret je podignut toliko da višestruko nadmašuje visinu vozila, dok pojedine gajbe vise sa strane i deluju kao da bi svakog trenutka mogle pasti na kolovoz.

"Inđija: Ma može tu još da stane", stoji u opisu video snimka objavljenog na pomenutoj Instagram stranici.

Kako je ovakav prizor nemoguće ne primetiti, nešto kasnije oglasili su se i drugi korisnici, koji su dodatno upozorili:

"Opasnost: isto vozilo koje je danas snimljeno u Inđiji, juče je viđeno na autoputu 'Miloš Veliki'.

Neobičan prizor izazvao je lavinu reakcija - od šoka do neverice. Takođe, povelo se i pitanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju - jer ovako nepropisno natovareno vozilo predstavlja ozbiljan rizik, kako za vozača, tako i za druge učesnike na putu.

 

"Mi smo sada skoro kao Indija. Meni je ovo jezivo. Da li ga je iko, ko je trebao, primetio?", napisao je jedan korisnik.

Ipak, bilo je i onih koji su ceo slučaj gledali sa dozom humora, nazivajući vozača "majstorom snalažljivosti".

"Ja kad krenem na more ponesem samo 'neophodno', dva šortsa i tri majice", "Pre će biti da je Indija, a ne Inđija", "Je l' može? Može!", "Pripreme za prvi maj", pisali su oni.

(Blic)