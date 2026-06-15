Dolaskom letnjih vrućina i sve viših temperatura, mnogi vlasnici dvorišta i vrtova suočavaju se sa istim problemom – travnjak brzo gubi vlagu, postaje suv, ređi i podložniji oštećenjima. Međutim, stručnjaci ističu da očuvanje zdravog i zelenog travnjaka tokom toplotnih talasa ne zavisi samo od količine vode, već i od toga kada ga zalivate.

Prema savetima baštenskih stručnjaka, trava tokom leta ubrzano gubi vlagu, a samo nekoliko dana bez kiše može oslabiti koren i dovesti do pojave suvih, smeđih površina. Zato je pravilno navodnjavanje jedan od najvažnijih koraka u održavanju travnjaka tokom najtoplijeg dela godine.

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru

Stručnjaci preporučuju da se travnjak zaliva između 5 i 9 časova ujutru. U tom periodu temperature su niže, sunce još nije dovoljno jako, a voda ima dovoljno vremena da prodre duboko do korena umesto da brzo ispari sa površine.

Zalivanje tokom dana nije preporučljivo jer se tada veliki deo vode izgubi usled visokih temperatura i pojačanog isparavanja, pa trava ne dobija potrebnu količinu vlage.

Večernje zalivanje može izazvati probleme

Iako mnogima deluje praktično, zalivanje travnjaka u večernjim satima može imati negativne posledice. Voda koja ostaje na travi tokom noći stvara povoljne uslove za razvoj gljivica, buđi i drugih bolesti koje mogu dodatno oslabiti travnjak.

Poseban problem nastaje kada voda ne dopire dovoljno duboko do korena. U takvim uslovima korenov sistem ostaje plitak i razvija se bliže površini, zbog čega trava postaje znatno osetljivija na sušu i visoke temperature. To dugoročno dovodi do slabijeg rasta, ređe vegetacije i gubitka intenzivne zelene boje.

Sistem za navodnjavanje olakšava održavanje

Kako bi zalivanje bilo redovno i efikasno, stručnjaci preporučuju korišćenje sistema za navodnjavanje sa tajmerom. Na taj način travnjak može da dobije potrebnu količinu vode u idealno vreme, bez potrebe za ranijim ustajanjem.

Za već formiran travnjak savetuje se zalivanje pomoću prskalice u trajanju od 45 do 60 minuta, jednom do dva puta nedeljno. Takav način navodnjavanja pokazao se efikasnijim od kratkog svakodnevnog zalivanja, jer podstiče razvoj dubljeg i otpornijeg korena.

Iako mnogi ne obraćaju pažnju na satnicu zalivanja, upravo ona može napraviti veliku razliku. Pravilno odabrano vreme pomaže travnjaku da duže zadrži vlagu, ostane gust i zelen, kao i da lakše podnese letnje vrućine i periode bez padavina.