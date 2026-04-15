Neke kućne navike, poput ostavljanja veša neispeglanog preko noći, potpuno su bezazlene. Međutim, postoje i one koje na prvi pogled deluju sitno, a zapravo mogu postepeno oštetiti kućne uređaje. Jedna od najčešćih je odlaganje pegle dok se u njenom rezervoaru i dalje nalazi voda.

Naime, čak i mala količina preostale vode može da procuri kroz otvore za paru, ostavi fleke na grejnoj ploči ili izazove koroziju unutrašnjih delova uređaja.

Da biste produžili vek trajanja pegle, preporučuje se da nakon svake upotrebe ispraznite rezervoar i ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre nego što ga odložite.

Važna je i vrsta vode

U većini domaćinstava voda iz slavine je sasvim prihvatljiva. Ipak, u područjima sa tvrdom vodom preporučuje se mešavina vode iz slavine i destilovane vode u odnosu 1:1, kako bi se smanjilo nakupljanje kamenca.

Takođe, treba izbegavati omekšanu vodu iz kućnih sistema za filtraciju, jer često sadrži dodatke poput soli koji mogu ostavljati naslage, izazivati blokade i ometati protok pare.

Pravilno održavanje pegle

Redovno održavanje jednako je važno kao i pravilno korišćenje. Naslage na grejnoj ploči najčešće nastaju kada se vlakna tkanina – bilo sintetičkih ili prirodnih – istope i zalepe za površinu pegle pri visokim temperaturama. Takve naslage kasnije mogu zaprljati odeću.

Kako biste to izbegli, preporučuje se da prvo peglate osetljive materijale poput svile i najlona na nižim temperaturama, a tek potom pamuk i lan. Takođe, sprej za štirak treba naneti unapred i sačekati da se upije pre peglanja.

Kako ukloniti naslage

Ako se naslage ipak pojave, lakše se mogu ukloniti uz pomoć sode bikarbone. Dovoljno je da navlažite krpu ili mek sunđer, umočite ga u sodu i nežno istrljate grejnu ploču, a zatim obrišete čistom krpom.

Za tvrdokornije naslage mogu se koristiti i specijalna sredstva namenjena čišćenju pegle.