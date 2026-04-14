U kuću se uselila pre šest godina, privučena kvalitetnom gradnjom i autentičnim šarmom istorijskog objekta. Ipak, nije mogla ni da nasluti kakvu tajnu kriju podrumske prostorije.

Misteriozna rupa u zidu: Početak neobičnog otkrića

Kako je objasnila, kuća ima standardne temelje uz dodatak proširenja na jednoj strani. Već tokom prvih večeri u novom domu odlučila je da detaljno istraži podrum.

Naoružana baterijskom lampom, oko devet sati uveče krenula je u istraživanje. Tada je primetila usku rupu u zidu, smeštenu između drvenih greda, koja joj je odmah privukla pažnju.

Vođena radoznalošću, popela se na merdevine kako bi proverila šta se nalazi unutra.

Šok prizor: Stotine flaša viskija skrivene u zidu

Kada je osvetlila unutrašnjost, ostala je bez teksta. U skrivenom prostoru nalazile su se pažljivo složene stotine praznih flaša viskija brenda Lord Calvert, različitih veličina.

Ovo neobično otkriće odmah je pokrenulo brojna pitanja o prethodnim vlasnicima kuće.

Komšija otkrio istinu: “Krilo se od supruge”

U potrazi za odgovorima, vlasnica je razgovarala sa komšijom koji joj je otkrio zanimljive detalje. Prema njegovim rečima, bivši vlasnik kuće često je provodio vreme u podrumu i bio poznat kao strastveni pušač i ljubitelj alkohola.

Navodno je pokušavao da sakrije svoje navike od supruge, pa je prazne flaše viskija godinama skrivao upravo u toj rupi u zidu.

Sličan slučaj iz Njujorka: Kuće kriju neverovatne tajne

Ova priča podsetila je mnoge na sličan slučaj iz Njujorka, kada je jedan vlasnik pronašao veliku količinu starih flaša iz vremena prohibicije skrivenu ispod poda svoje kuće.

Takva otkrića pokazuju da stare i istorijske kuće često kriju neobične i zaboravljene tajne koje mogu iznenaditi i najiskusnije vlasnike.