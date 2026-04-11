Mladić zaposlen u lancu brze hrane Chick-fil-A u Severnoj Karolini napravio je potez koji je iznenadio mnoge nakon što je u toaletu restorana pronašao skoro 10.000 dolara (8.558 evra) u gotovini.

Osamnaestogodišnji Džejden Sintron je početkom aprila radio u restoranu u Kingstonu tokom svoje uobičajene smene.Kada je napravio pauzu i otišao u toalet video je dve bele koverte pored WC šolje.

Na jednoj je pisalo da je namenjena First Citizens Bank, a na drugoj Truist. Bile su pune novca - u njima se nalazilo ukupno 9333 dolara (7991 evro), od čega 5000 dolara (4279 evra) u jednoj i 4333 dolara (3709 evra) u drugoj. Sintron je tada imao izbor, da zadrži novac ili da uradi pravu stvar.

Mladić je rekao lokalnoj televizijskoj stanici WITN da mu je prvi instinkt odmah rekao da nešto nije u redu. „Moja prva pomisao je bila... ne, ovo se ne dešava. Nešto nije u redu“, rekao je.

Kada se pribrao, odlučio je da preda novac odeljenju za ljudske resurse. Objasnio je da je u toj odluci presudila njegova vera. „Znao sam da radim pravu stvar“, rekao je tinejdžer.

Džejden je nekoliko puta odbio ponuđenu nagradu - izvesnu svotu novca. Na kraju ga je ipak prihvatio, piše People.