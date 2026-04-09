Lavanda važi za biljku koja ne zahteva mnogo brige, ali stručnjaci upozoravaju da pogrešna nega može dovesti do slabog rasta i oskudnog cvetanja.

Jedna od najčešćih grešaka je preterano đubrenje, koje umesto cvetova podstiče rast lišća i narušava prirodnu ravnotežu biljke.

Lavanda najbolje uspeva u siromašnom, dobro dreniranom zemljištu, pa joj dodatna prihrana često nije ni potrebna. Ipak, postoji jednostavan prirodan trik koji joj može pomoći u proleće – korišćenje ljuski od jaja.

Jedna vrtlarica podelila je iskustvo da je njena lavanda, uprkos lošem supstratu, napredovala upravo zahvaljujući dodatku usitnjenih ljuski jaja. Biljka je postala bujnija i zdravija nego ranije.

Ljuske jaja su bogate kalcijumom, koji jača biljku i poboljšava strukturu zemljišta. Takođe, čine zemlju propusnijom i sprečavaju zadržavanje vlage, što lavandi posebno odgovara. Dodatno, pomažu u održavanju blago alkalnog pH, koji je idealan za ovu biljku.

Još jedna prednost je što usitnjene ljuske mogu delovati kao prirodna zaštita od štetočina poput puževa i insekata.

Da biste ih pravilno koristili, ljuske treba oprati, osušiti i usitniti pre nego što ih dodate u zemlju. Po želji, mogu se kratko i prosušiti u rerni kako bi se brže razgradile.

Iako je potrebno malo vremena da sakupite dovoljnu količinu, ovaj jednostavan trik može značajno doprineti zdravijem i bujnijem rastu lavande.