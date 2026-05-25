Godinama su bile sinonim za staromodne enterijere, ali cvetne tapete danas doživljavaju veliki povratak. Umesto da deluju zastarelo ili prenaglašeno, one se sada koriste kao efektan detalj koji prostoru daje toplinu, karakter i osećaj lične estetike.

Prema pisanju magazina Good Housekeeping, dizajneri enterijera sve češće se vraćaju cvetnim i botaničkim motivima, posebno nakon dugog perioda minimalističkih, neutralnih enterijera.

Povratak boja i uzoraka u moderne domove

Nakon godina dominacije bež, sivih i potpuno jednostavnih prostora, sve više ljudi želi dom koji izgleda življe i prijatnije.

Upravo tu cvetne tapete ponovo dolaze u prvi plan – kao način da se prostor „razbije“ i učini vizuelno zanimljivijim bez velikih građevinskih zahvata.

Jedan zid kao ključni dizajnerski detalj

Današnji trend se znatno razlikuje od nekadašnje primene kada su tapete prekrivale sve zidove u prostoriji.

Sada se najčešće koristi takozvani „akcentni zid“ – jedan zid prekriven cvetnim motivom, dok ostatak prostora ostaje jednostavan i neutralan.

Takav pristup posebno je popularan u:

dnevnim sobama

spavaćim sobama

trpezarijama

hodnicima ili iza uzglavlja kreveta

Jedan ovakav zid može potpuno promeniti utisak prostora, dajući mu toplinu i vizuelni identitet.

Moderni cvetni motivi više nisu „bapski“

Savremeni dizajn više ne podrazumeva samo sitne, nežne cvetiće kakvi su nekada bili uobičajeni.

U trendu su:

veliki botanički motivi

grafički cvetni printovi

tamnije i kontrastne pozadine

zasićene boje

uzorci koji izgledaju poput umetničkih ilustracija

Zahvaljujući tome, cvetne tapete danas mogu izgledati vrlo moderno, pa čak i luksuzno.

Ravnoteža je ključ uspešnog enterijera

Dizajneri ističu da je najvažnije uspostaviti balans između uzorka i ostatka prostora.

Ako je zid izražajan, ostatak enterijera treba da bude smireniji – neutralni tonovi, jednostavne linije nameštaja i prirodni materijali poput drveta ili metala.

Tako cvetni motiv ne deluje prenaglašeno, već kao pažljivo osmišljen dizajnerski detalj.

Brza promena bez velikog renoviranja

Jedna od najvećih prednosti ovog trenda jeste to što ne zahteva veliko ulaganje.

Umesto kompletnog renoviranja, dovoljno je da se jedan zid istakne tapetom kako bi prostor dobio potpuno novi izgled.

Zbog toga su cvetne tapete ponovo postale popularan izbor za sve koji žele brzu, ali efektivnu promenu u svom domu.