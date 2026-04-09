To znači da biljka nema dovoljno prostora za rast.
Ako se korenje odvaja od ivica posude ili formira gustu mrežu, biljka je „prerasla“ saksiju i potrebno je presađivanje.
Voda prebrzo prolazi kroz zemlju
Ako voda nakon zalivanja odmah otiče iz saksije, to je znak da je zemlja previše zbijena korenjem.
U tom slučaju:
- biljka ne može da zadrži vlagu
- dolazi do stresa zbog suše
- korenje ne upija dovoljno vode
Biljka gubi stabilnost i prevrće se
Kada biljka postane veća i teža od saksije, dolazi do gubitka ravnoteže.
Ako primetite da:
- se biljka lako prevrće
- saksija deluje lagano
to znači da je vreme za veću posudu koja će obezbediti stabilnost.
Rast biljke je usporen ili potpuno staje
Ako biljka prestane da raste uprkos dobrim uslovima, razlog može biti nedostatak prostora za korenje.
Zbijeno korenje:
- ne može efikasno da upija hranljive materije
- usporava razvoj novih listova
- dovodi do stagnacije rasta
Zemlja se brzo suši
Ako morate da zalivate biljku mnogo češće nego ranije, to je jasan znak da saksija više nije adekvatna.
Korenje je preuzelo sav prostor, pa:
- nema dovoljno zemlje za zadržavanje vlage
- supstrat se suši za jedan dan
Naslage soli i tvrda zemlja
Bele ili žućkaste naslage na površini zemlje ukazuju na nakupljanje minerala iz vode.
U malim saksijama:
- soli se brže talože
- mogu oštetiti korenje
- zemlja postaje tvrda i nepropusna
Biljka izgleda slabo uprkos pravilnoj nezi
Ako biljka deluje uvelo i iscrpljeno iako je redovno zalivate i prihranjujete, problem može biti u korenu.
Iscrpljen korenov sistem:
- ne može da apsorbuje hranljive materije
- ne podržava rast biljke
- dovodi do opadanja listova
Kako pravilno presaditi biljku
Najbolje vreme za presađivanje je proleće, kada biljka ulazi u fazu aktivnog rasta.
Pratite ove korake:
- izaberite saksiju veću za 2–3 cm
- pažljivo oslobodite korenje
- uklonite oštećene delove
- koristite svežu i kvalitetnu zemlju
Nakon presađivanja, biljci je potrebno:
- dosta svetlosti (ali ne direktno sunce)
- umereno zalivanje
- vreme za oporavak
Ako vaša biljka ne napreduje, iako joj pružate dobru negu, moguće je da joj je jednostavno potreban veći prostor za rast.
