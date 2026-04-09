To znači da biljka nema dovoljno prostora za rast.

Ako se korenje odvaja od ivica posude ili formira gustu mrežu, biljka je „prerasla“ saksiju i potrebno je presađivanje.

Voda prebrzo prolazi kroz zemlju

Ako voda nakon zalivanja odmah otiče iz saksije, to je znak da je zemlja previše zbijena korenjem.

U tom slučaju:

biljka ne može da zadrži vlagu

dolazi do stresa zbog suše

korenje ne upija dovoljno vode

Biljka gubi stabilnost i prevrće se

Kada biljka postane veća i teža od saksije, dolazi do gubitka ravnoteže.

Ako primetite da:

se biljka lako prevrće

saksija deluje lagano

to znači da je vreme za veću posudu koja će obezbediti stabilnost.

Rast biljke je usporen ili potpuno staje

Ako biljka prestane da raste uprkos dobrim uslovima, razlog može biti nedostatak prostora za korenje.

Zbijeno korenje:

ne može efikasno da upija hranljive materije

usporava razvoj novih listova

dovodi do stagnacije rasta

Zemlja se brzo suši

Ako morate da zalivate biljku mnogo češće nego ranije, to je jasan znak da saksija više nije adekvatna.

Korenje je preuzelo sav prostor, pa:

nema dovoljno zemlje za zadržavanje vlage

supstrat se suši za jedan dan

Naslage soli i tvrda zemlja

Bele ili žućkaste naslage na površini zemlje ukazuju na nakupljanje minerala iz vode.

U malim saksijama:

soli se brže talože

mogu oštetiti korenje

zemlja postaje tvrda i nepropusna

Biljka izgleda slabo uprkos pravilnoj nezi

Ako biljka deluje uvelo i iscrpljeno iako je redovno zalivate i prihranjujete, problem može biti u korenu.

Iscrpljen korenov sistem:

ne može da apsorbuje hranljive materije

ne podržava rast biljke

dovodi do opadanja listova

Kako pravilno presaditi biljku

Najbolje vreme za presađivanje je proleće, kada biljka ulazi u fazu aktivnog rasta.

Pratite ove korake:

izaberite saksiju veću za 2–3 cm

pažljivo oslobodite korenje

uklonite oštećene delove

koristite svežu i kvalitetnu zemlju

Nakon presađivanja, biljci je potrebno:

dosta svetlosti (ali ne direktno sunce)

umereno zalivanje

vreme za oporavak

Ako vaša biljka ne napreduje, iako joj pružate dobru negu, moguće je da joj je jednostavno potreban veći prostor za rast.