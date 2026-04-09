Amy Shaw iz Essex započela je renoviranje svog doma, ali su je ubrzo uznemirili neobični zvuci koji su dolazili iz poda.

U početku je mislila da je u pitanju:

stari pod

miševi ili druge sitne životinje

Međutim, grebanje i šumovi postajali su sve intenzivniji.

Misterija iz poda: majstori nisu znali uzrok

Kako su radovi napredovali, postalo je jasno da se nešto zaista nalazi ispod podnih dasaka.

Ejmi je odlučila da pozove majstore i snimi situaciju, ali ni oni nisu mogli da objasne šta se krije ispod poda.

TikTok video postao viralan

Snimak je objavila na platformi TikTok, gde je za samo nekoliko dana prikupio više od 4,4 miliona pregleda.

Korisnici su masovno komentarisali i iznosili teorije:

da su u pitanju životinje

da je reč o instalacijama

pa čak i paranormalne pretpostavke

Otkrivena istina: lisica ispod poda

Na kraju, misterija je rešena kada je kamera zabeležila neočekivan prizor – lisicu koja je provirila između dasaka.

Pretpostavlja se da je životinja ušla u podrum, a zatim se zaglavila u konstrukciji poda.

Srećan kraj: životinja bezbedno uklonjena

Lisica je ubrzo izvučena i bezbedno vraćena u prirodu, a neobični zvuci su nestali.

Viralne priče iz svakodnevnog života

Ovaj slučaj pokazuje kako i naizgled obične situacije mogu postati viralne i zainteresovati milione ljudi.

Jedno renoviranje pretvorilo se u misteriju koja je zabavila ceo internet.