Amy Shaw iz Essex započela je renoviranje svog doma, ali su je ubrzo uznemirili neobični zvuci koji su dolazili iz poda.
U početku je mislila da je u pitanju:
- stari pod
- miševi ili druge sitne životinje
Međutim, grebanje i šumovi postajali su sve intenzivniji.
Misterija iz poda: majstori nisu znali uzrok
Kako su radovi napredovali, postalo je jasno da se nešto zaista nalazi ispod podnih dasaka.
Ejmi je odlučila da pozove majstore i snimi situaciju, ali ni oni nisu mogli da objasne šta se krije ispod poda.
TikTok video postao viralan
Snimak je objavila na platformi TikTok, gde je za samo nekoliko dana prikupio više od 4,4 miliona pregleda.
Korisnici su masovno komentarisali i iznosili teorije:
- da su u pitanju životinje
- da je reč o instalacijama
- pa čak i paranormalne pretpostavke
Otkrivena istina: lisica ispod poda
Na kraju, misterija je rešena kada je kamera zabeležila neočekivan prizor – lisicu koja je provirila između dasaka.
Pretpostavlja se da je životinja ušla u podrum, a zatim se zaglavila u konstrukciji poda.
Srećan kraj: životinja bezbedno uklonjena
Lisica je ubrzo izvučena i bezbedno vraćena u prirodu, a neobični zvuci su nestali.
Viralne priče iz svakodnevnog života
Ovaj slučaj pokazuje kako i naizgled obične situacije mogu postati viralne i zainteresovati milione ljudi.
Jedno renoviranje pretvorilo se u misteriju koja je zabavila ceo internet.
