Međutim, novi viralni trik sa društvenih mreža pokazao je da ova jednostavna spravica ima i dodatnu, veoma korisnu funkciju.

Na popularnoj platformi TikTok pojavio se trik koji omogućava da vrata ostanu otvorena – bez korišćenja dodatnih pomagala poput klina za vrata.

Kako funkcioniše trik sa graničnikom za vrata?

Jednostavan trik podelila je korisnica Tami Vega, koja je pokazala kako njena ćerka koristi običan graničnik za vrata kako bi sprečila da se vrata sama zatvaraju.

Postupak je vrlo jednostavan:

pritisnite graničnik nogom otvorite vrata preko njega otpustite graničnik

Nakon toga, vrata ostaju u otvorenom položaju bez dodatne podrške.

Viralni hit: milioni pregleda i reakcija

Ovaj kućni trik brzo je postao viralan i izazvao brojne reakcije korisnika. Mnogi su priznali da nisu znali za ovu funkciju graničnika:

„Kako tek sada saznajem za ovo?“

„Nikada nisam razmišljala o tome“

„Ovo mi je promenilo svakodnevicu“

S druge strane, bilo je i onih koji su smatrali da je trik očigledan i da je upravo to njegova osnovna svrha.

Da li trik funkcioniše u svakom domu?

Iako je trik jednostavan, ne funkcioniše u svim situacijama. Korisnici su istakli da uspeh zavisi od:

razmaka između vrata i poda

vrste i fleksibilnosti graničnika

materijala poda i lajsni

U nekim slučajevima, pokušaj može dovesti do oštećenja lajsni ili vrata, pa je važno biti oprezan prilikom primene.

Jednostavni kućni trikovi koji štede vreme

Ovaj primer pokazuje kako i najobičniji predmeti u domu mogu imati više funkcija nego što mislimo. Viralni trikovi sa društvenih mreža često nude praktična rešenja za svakodnevne probleme, bez dodatnih troškova.

Ako želite da vam vrata ostanu otvorena bez klina, ovaj trik sa graničnikom može biti brzo i jednostavno rešenje – pod uslovom da odgovara vašem prostoru.