OVAN

Posao: Osećate pojačanu nervozu, naročito ako ste rođeni u poslednjoj dekadi znaka. Teško vam je da zadržite fokus i strpljenje. Pokušajte da ne reagujete impulsivno na sitnice. Dodatni pritisak dolazi iz okruženja. Potrebno je da napravite jasne prioritete. Smirite tempo i ne donosite nagle odluke.

Ljubav: Moguće je zanimljivo poznanstvo preko posla. Potrebno je da budete otvoreniji i opušteniji u komunikaciji. Privlačnost je obostrana, ali zahteva inicijativu. Ne analizirajte previše svaki korak. Dajte šansu spontanosti. Neko čeka vaš signal.

Zdravlje: Preporučuje se dublja relaksacija i meditacija. Potrebno vam je mentalno rasterećenje. Izbegavajte stresne situacije. Kratak odmor bi vam prijao. Fokusirajte se na disanje i mir. Unesite više balansa u svakodnevicu.

BIK

Posao: Imate dobre ideje koje treba jasno da iznesete. Saradnja sa jednim Rakom može biti veoma korisna. Ne sumnjajte u svoje sposobnosti. Sada je trenutak da pokažete inicijativu. Vaš trud neće proći nezapaženo. Moguće su dugoročne koristi.

Ljubav: Emocije su pojačane i osećate zaljubljenost. Imate potrebu da podelite svoja osećanja. Osoba o kojoj razmišljate primećuje vašu energiju. Ne povlačite se bez razloga. Budite iskreni i direktni. Ljubav vam ide u susret.

Zdravlje: Pazite se prehlade. Ojačajte imunitet. Unosite više vitamina. Izbegavajte nagle promene temperature. Odmor vam je neophodan. Slušajte potrebe svog tela.

BLIZANCI

Posao: Fokusirajte se na privatne projekte. Energija vam je rasuta i potrebno je usmerenje. Dobra organizacija donosi bolje rezultate. Ne započinjite previše stvari odjednom. Jedan pravac je ključ uspeha. Budite strpljivi.

Ljubav: Moguća je tajna simpatija, posebno prema jednoj Devici. Emocije su prisutne, ali ih držite pod kontrolom. Niste spremni da se potpuno otvorite. Razmislite šta zaista želite. Ne ulazite u komplikacije bez potrebe. Srce traži jasnoću.

Zdravlje: Stabilno stanje. Psihički ste u boljem raspoloženju. Potrebno je više sna. Izbegavajte preopterećenje. Kratke pauze će vam prijati. Održavajte balans.

RAK

Posao: Finansijska situacija vas opterećuje. Imate utisak da zaslužujete više. Potrebno je da budete fleksibilniji. Ne odbacujte prilike prerano. Promene dolaze postepeno. Budite strpljivi.

Ljubav: Imate želju za druženjem i izlascima. Pokazujete više inicijative nego ranije. Spremni ste na nova poznanstva. Energija vam je privlačna drugima. Iskoristite ovaj period. Ljubav dolazi kroz kretanje.

Zdravlje: Mogući problemi sa kostima. Obratite pažnju na ishranu. Uvedite više kretanja. Izbegavajte napor. Preventiva je ključ. Ne ignorišite signale tela.

LAV

Posao: Finansijska situacija se popravlja. Dolaze prilivi sa više strana. Zadovoljni ste postignutim. Vaš trud se konačno isplati. Iskoristite ovaj period za stabilizaciju. Planirajte dalje korake.

Ljubav: Partner pokazuje interesovanje, ali oprezno. Potrebno je da budete istrajni. Ne odustajte lako. Emocije postoje, ali se razvijaju polako. Dajte vremena odnosu. Strpljenje donosi rezultate.

Zdravlje: Potrebna vam je relaksacija. Napetost se nagomilala. Pronađite način da se opustite. Fizička aktivnost bi pomogla. Izbegavajte stres. Posvetite vreme sebi.

DEVICA

Posao: Previše analizirate i iscrpljujete se detaljima. Pokušavate sve da držite pod kontrolom. To vas dodatno umara. Naučite da delegirate. Ne mora sve biti savršeno. Sačuvajte energiju.

Ljubav: Slušate savete, posebno od jednog Raka. Imate idealizovanu sliku osobe koja vam se dopada. Realnost može biti drugačija. Ne pravite iluzije. Dajte vremenu da pokaže istinu. Budite oprezni.

Zdravlje: Potrebni su vam vitamini. Imunitet je oslabljen. Obratite pažnju na ishranu. Odmor je važan. Ne zapostavljajte telo. Oporavak dolazi uz balans.

VAGA

Posao: Očekuje vas finansijsko iznenađenje. Novac dolazi kada ga najmanje očekujete. Osećate olakšanje. Iskoristite priliku pametno. Ne trošite impulsivno. Planirajte dalje.

Ljubav: Dobro raspoloženje utiče na odnos sa partnerom. Problemi iz prošlosti padaju u drugi plan. Saglasni ste oko važnih odluka. Harmonija se vraća. Iskoristite ovaj mir. Jačajte odnos.

Zdravlje: Oprez ako imate hronične tegobe. Ne zanemarujte simptome. Redovne kontrole su važne. Vodite računa o sebi. Balansirajte obaveze. Smanjite stres.

ŠKORPIJA

Posao: Preuzimate inicijativu i ne čekate prilike. Sami birate pravac. Otvaraju se dobre mogućnosti. Vaša odlučnost donosi rezultate. Ne odustajte od ciljeva. Uspeh je blizu.

Ljubav: Fokusirani ste više na novac nego na emocije. Ljubav vam nije prioritet. Moguća je tajna veza. Ne ulazite u nešto nejasno. Razmislite šta želite. Emocije traže pažnju.

Zdravlje: Moguće zadržavanje tečnosti. Obratite pažnju na ishranu. Unosite više vode. Izbegavajte so. Kretanje će pomoći. Održavajte balans.

STRELAC

Posao: Postavljate visoke standarde. Niste zadovoljni ponuđenim opcijama. Budite uporni. Vaša ambicija može se isplatiti. Ne odustajte lako. Strpljenje donosi rezultate.

Ljubav: Privlače vas Jarac ili Bik. Ne donosite brze odluke. Dajte sebi vremena. Emocije se razvijaju postepeno. Status kvo vam sada prija. Ne žurite.

Zdravlje: Osećate se dobro. Energija je stabilna. Održavajte aktivnost. Ne preterujte. Balans je ključ. Nastavite sa zdravim navikama.

JARAC

Posao: Finansijski dobici su mogući, ali ne žurite sa trošenjem. Sačekajte pravi trenutak za ulaganja. Budite oprezni. Planiranje je važno. Razmišljajte dugoročno.

Ljubav: Putovanje može doneti emotivan susret. Ne odlažite prilike. Neko vas može iznenaditi. Otvorite se za nova iskustva. Emocije dolaze neočekivano.

Zdravlje: Povećajte unos kalcijuma. Obratite pažnju na ishranu. Jačajte kosti. Uvedite lagane vežbe. Prevencija je važna. Brinite o sebi.

VODOLIJA

Posao: Imate utisak da su klijenti nezainteresovani. To vas može iznervirati. Budite strpljivi. Situacija nije trajna. Promene dolaze. Ne donosite nagle odluke.

Ljubav: Odnos stagnira i sve ostaje na rečima. Nedostaje konkretan korak. Razmislite šta želite. Ne čekajte predugo. Inicijativa je potrebna. Pokrenite stvari.

Zdravlje: Vodite računa o sebi. Posvećeni ste zdravlju. Nastavite sa dobrim navikama. Ne zapostavljajte odmor. Balansirajte obaveze. Održavajte rutinu.

RIBE

Posao: Finansijski dobitak je na vidiku. Otvorite se za nove prilike. Ne sumnjajte u sebe. Mogući su pozitivni pomaci. Budite hrabri. Iskoristite šansu.

Ljubav: Moguća je simpatija prema Devici. Ova osoba vam je dugo u mislima. Emocije se produbljuju. Ne ignorišite ih. Dajte sebi priliku. Ljubav je blizu.

Zdravlje: Sklonost hipohondriji. Ne preuveličavajte simptome. Opustite se. Fokusirajte se na pozitivno. Razgovor pomaže. Smirite misli.