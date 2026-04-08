Porodica nije imala srca da ga vrati u šumu, s obzirom na to da mali medved sam ne bi mogao da preživi. Umesto toga, odlučili su da mu pruže privremeni dom i zaštitu dok nadležne institucije ne pronađu trajno rešenje.

Medvedić pronašao utočište kod ljudi

Kako navodi Jasmina Ratković Čačić, njen suprug je medvedića pronašao u šupi kada je otišao da uključi grejanje.

„Bio je potpuno sam i uplašen. Znali smo da ne može da preživi bez majke, zato smo odlučili da mu pomognemo“, ispričala je.

Pokušaji da se mladunče vrati u prirodu nisu uspeli – medvedić se ponovo vratio porodici, što je dodatno potvrdilo da nije sposoban za samostalan život u divljini.

Kako su brinuli o mladunčetu medveda?

Pošto je bio gladan i iscrpljen, porodica mu je obezbedila osnovnu negu i hranu. Trenutno se hrani razblaženim kravljim mlekom, a težak je svega oko dva kilograma.

Stručnjaci upozoravaju da mladunče medveda bez majke nema šanse za opstanak u prirodi, zbog čega je pravovremena reakcija ljudi bila ključna.

Privremeni smeštaj u utočištu za medvede

O slučaju su obaveštene nadležne službe, a u brigu o medvediću uključio se i poznati lički ugostitelj Željko Orešković Macola, koji već vodi utočište za medvede u Korenici.

Njegov zoološki vrt već godinama brine o medvedima, pa je odlučio da pomogne i ovom mladunčetu dok se ne pronađe trajno rešenje.

Prema planu, medvedić će biti prebačen u Kuterevo Bear Refuge, poznato utočište za medvede u Hrvatskoj, gde će dobiti stručnu negu i sigurnost.

Stručnjaci: „Bez majke nema šanse u prirodi“

Prema rečima stručnjaka sa veterinarskog fakulteta, medved star svega tri meseca nije sposoban da preživi samostalno.

Bez zaštite majke, mladunče ne može da pronađe hranu niti da se odbrani, zbog čega često traži pomoć ljudi.

Dirljiva priča koja je osvojila internet

Ova priča o malom medvedu koji je „pokucao“ na vrata ljudi brzo je postala viralna i dirnula mnoge.

Nakon što se utvrdi pol, medvedić će dobiti i ime – a ako bude ženka, postoji predlog da ponese ime Mija, po devojčici iz porodice koja ga je prva upoznala.

Ovaj neobičan susret čoveka i divlje životinje još jednom pokazuje koliko su empatija i briga važni – čak i kada dolaze iz potpuno neočekivanih situacija.