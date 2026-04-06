Ovaj period donosi snažnu kombinaciju promena, jasnoće i emocionalne svesnosti. Neki znakovi osetiće snažan podsticaj napred, dok će drugi biti usmereni da uspore i razmisle. Obratite pažnju – ova nedelja donosi suptilne, ali važne promene.

PACOV

Ova nedelja donosi pokret i novi zamah. Energija vam pomaže da se oslobodite zastoja.

Na poslu se može pojaviti nova prilika ili kontakt.

U ljubavi je iskrenost ključna – recite šta zaista osećate.

Sa novcem budite oprezni, posebno kada je reč o impulsivnoj potrošnji.

Zdravlje zahteva odmor kako biste izbegli iscrpljenost.

Verujte svom razumu – vodi vas u pravom smeru.

BIVOL

Ova nedelja donosi stabilnost i osećaj sigurnosti.

Na poslu vaš trud dolazi do izražaja i donosi priznanje.

U ljubavi se može produbiti odnos ako se otvorite.

Novac je najbolje planirati, bez rizika.

Zdravlje je dobro, ali kretanje će dodatno pomoći ravnoteži.

Cenite ono što imate – to vam je sada najveća snaga.

TIGAR

Intenzivna i odlučujuća nedelja je pred vama.

Nema više odlaganja – vreme je za akciju.

Na poslu su moguće brze odluke.

U ljubavi mogu isplivati skrivene tenzije – iskren razgovor je neophodan.

Sa novcem budite oprezni.

Zdravlje zahteva kontrolu stresa.

Napredak dolazi kada izađete iz zone komfora.

ZEC

Ulazite u mirniji i introspektivniji period.

Energija podržava unutrašnju jasnoću.

Na poslu napredak dolazi kroz strpljenje.

U ljubavi jačaju nežnost i bliskost.

Novac može blago napredovati.

Zdravlje se poboljšava uz fokus na mentalni mir.

Ova nedelja vam pomaže da se regenerišete.

ZMAJ

Osećate snagu i samopouzdanje.

Ovo je vreme za hrabre poteze.

Na poslu se može pojaviti dugo očekivana prilika.

U ljubavi privlačite pažnju – iskoristite to mudro.

Novac može rasti uz dobre odluke.

Zdravlje je stabilno, ali ne preterujte.

Ovo može biti vaša prelomna nedelja.

ZMIJA

Ovo je period intuicije i povlačenja u sebe.

Strategija je važnija od brzine.

U ljubavi izlaze na površinu prave emocije.

Novac zahteva oprez i jasnoću.

Zdravlje će se poboljšati uz odmor.

Vaša mudrost je sada vaša najveća prednost.

KONJ

Očekuju vas promene i kretanje.

Otvaraju se nove prilike i susreti.

Na poslu dolazi do neočekivanih pomaka.

U ljubavi raste strast i spontanost.

Novac zahteva pažnju – situacija nije stabilna kao što izgleda.

Zdravlje se poboljšava kroz aktivnost.

Ova nedelja vas pokreće.

KOZA

Emotivno duboka i pomalo promenljiva nedelja.

Na poslu je potrebno strpljenje.

U ljubavi je važno otvoreno govoriti o osećanjima.

Novac zahteva oprez.

Zdravlje zavisi od unutrašnje ravnoteže.

Ova nedelja vam pomaže da shvatite šta vam je zaista važno.

MAJMUN

Dinamična nedelja puna prilika.

Brz tempo vam ide u korist.

Na poslu dolazite do uspeha zahvaljujući snalažljivosti.

U ljubavi je moguća nova, uzbudljiva priča.

Novac može doći neočekivano.

Zdravlje traži balans – ne preterujte.

Kreativnost vam donosi rezultate.

PETAO

Vreme je za red i organizaciju.

Na poslu završavate započeto.

U ljubavi su potrebni iskrenost i pažnja.

Novac je stabilan uz disciplinu.

Zdravlje se poboljšava uz rutinu.

Ova nedelja postavlja temelje za budućnost.

PAS

Ova nedelja testira vaše vrednosti i poverenje.

Istine izlaze na videlo.

Na poslu ćete morati da se zauzmete za sebe.

U ljubavi je poverenje ključno.

Novac zahteva oprez.

Zdravlje zavisi od balansa između rada i odmora.

Videćete ko vam je zaista podrška.

SVINJA

Lakša i vedrija energija prati vas ove nedelje.

Na poslu stvari idu lakše nego što očekujete.

U ljubavi raste toplina i harmonija.

Novac može doneti prijatno iznenađenje.

Zdravlje je dobro, ali ne zaboravite na odmor.

Ova nedelja vas podseća da uživate u malim stvarima.

Ova nedelja do 12. aprila 2026. donosi prilike za rast, jasnoću i dublje razumevanje emocija. Svaki znak dobija svoju poruku – važno je da ostanete otvoreni i pažljivi prema onome što vam život pokazuje.