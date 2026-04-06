Ovaj period donosi snažnu kombinaciju promena, jasnoće i emocionalne svesnosti. Neki znakovi osetiće snažan podsticaj napred, dok će drugi biti usmereni da uspore i razmisle. Obratite pažnju – ova nedelja donosi suptilne, ali važne promene.
PACOV
Ova nedelja donosi pokret i novi zamah. Energija vam pomaže da se oslobodite zastoja.
Na poslu se može pojaviti nova prilika ili kontakt.
U ljubavi je iskrenost ključna – recite šta zaista osećate.
Sa novcem budite oprezni, posebno kada je reč o impulsivnoj potrošnji.
Zdravlje zahteva odmor kako biste izbegli iscrpljenost.
Verujte svom razumu – vodi vas u pravom smeru.
BIVOL
Ova nedelja donosi stabilnost i osećaj sigurnosti.
Na poslu vaš trud dolazi do izražaja i donosi priznanje.
U ljubavi se može produbiti odnos ako se otvorite.
Novac je najbolje planirati, bez rizika.
Zdravlje je dobro, ali kretanje će dodatno pomoći ravnoteži.
Cenite ono što imate – to vam je sada najveća snaga.
TIGAR
Intenzivna i odlučujuća nedelja je pred vama.
Nema više odlaganja – vreme je za akciju.
Na poslu su moguće brze odluke.
U ljubavi mogu isplivati skrivene tenzije – iskren razgovor je neophodan.
Sa novcem budite oprezni.
Zdravlje zahteva kontrolu stresa.
Napredak dolazi kada izađete iz zone komfora.
ZEC
Ulazite u mirniji i introspektivniji period.
Energija podržava unutrašnju jasnoću.
Na poslu napredak dolazi kroz strpljenje.
U ljubavi jačaju nežnost i bliskost.
Novac može blago napredovati.
Zdravlje se poboljšava uz fokus na mentalni mir.
Ova nedelja vam pomaže da se regenerišete.
ZMAJ
Osećate snagu i samopouzdanje.
Ovo je vreme za hrabre poteze.
Na poslu se može pojaviti dugo očekivana prilika.
U ljubavi privlačite pažnju – iskoristite to mudro.
Novac može rasti uz dobre odluke.
Zdravlje je stabilno, ali ne preterujte.
Ovo može biti vaša prelomna nedelja.
ZMIJA
Ovo je period intuicije i povlačenja u sebe.
Strategija je važnija od brzine.
U ljubavi izlaze na površinu prave emocije.
Novac zahteva oprez i jasnoću.
Zdravlje će se poboljšati uz odmor.
Vaša mudrost je sada vaša najveća prednost.
KONJ
Očekuju vas promene i kretanje.
Otvaraju se nove prilike i susreti.
Na poslu dolazi do neočekivanih pomaka.
U ljubavi raste strast i spontanost.
Novac zahteva pažnju – situacija nije stabilna kao što izgleda.
Zdravlje se poboljšava kroz aktivnost.
Ova nedelja vas pokreće.
KOZA
Emotivno duboka i pomalo promenljiva nedelja.
Na poslu je potrebno strpljenje.
U ljubavi je važno otvoreno govoriti o osećanjima.
Novac zahteva oprez.
Zdravlje zavisi od unutrašnje ravnoteže.
Ova nedelja vam pomaže da shvatite šta vam je zaista važno.
MAJMUN
Dinamična nedelja puna prilika.
Brz tempo vam ide u korist.
Na poslu dolazite do uspeha zahvaljujući snalažljivosti.
U ljubavi je moguća nova, uzbudljiva priča.
Novac može doći neočekivano.
Zdravlje traži balans – ne preterujte.
Kreativnost vam donosi rezultate.
PETAO
Vreme je za red i organizaciju.
Na poslu završavate započeto.
U ljubavi su potrebni iskrenost i pažnja.
Novac je stabilan uz disciplinu.
Zdravlje se poboljšava uz rutinu.
Ova nedelja postavlja temelje za budućnost.
PAS
Ova nedelja testira vaše vrednosti i poverenje.
Istine izlaze na videlo.
Na poslu ćete morati da se zauzmete za sebe.
U ljubavi je poverenje ključno.
Novac zahteva oprez.
Zdravlje zavisi od balansa između rada i odmora.
Videćete ko vam je zaista podrška.
SVINJA
Lakša i vedrija energija prati vas ove nedelje.
Na poslu stvari idu lakše nego što očekujete.
U ljubavi raste toplina i harmonija.
Novac može doneti prijatno iznenađenje.
Zdravlje je dobro, ali ne zaboravite na odmor.
Ova nedelja vas podseća da uživate u malim stvarima.
Ova nedelja do 12. aprila 2026. donosi prilike za rast, jasnoću i dublje razumevanje emocija. Svaki znak dobija svoju poruku – važno je da ostanete otvoreni i pažljivi prema onome što vam život pokazuje.
