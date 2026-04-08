Umesto klasične svadbene koračnice, pojavila se uz hit pesmu „Bad Girls“ pevačice M.I.A., a njen ulazak više je ličio na modnu pistu nego na romantičan trenutak kakav se očekuje na svadbama.

Snimak ovog nesvakidašnjeg dolaska, koji je zabeležila njena prijateljica, ubrzo je postao viralan na TikToku i izazvao lavinu reakcija širom sveta. Dok su jedni ostali u šoku, drugi su bili potpuno oduševljeni – a komentari ne prestaju da stižu.

ULAZAK KOJI JE ZAPALIO INTERNET

Venčanje je održano 7. februara u Kartaheni, u Kolumbiji, ali ono što se tamo dogodilo ubrzo je obišlo planetu.

Čim su se začuli prvi taktovi pesme, atmosfera među gostima potpuno se promenila. Umesto tišine i emocija, zavladala je energija – čuli su se uzvici, aplauzi i glasno navijanje.

Mlada je samouvereno koračala ka oltaru, a u jednom trenutku napravila je potez koji niko nije očekivao – zastala je na sredini, okrenula se i pozirala, dok joj je veo lepršao na vetru. Taj prizor mnogi su opisali kao “filmski” i “kao sa modne revije”.

IZA SVEGA KRIJE SE EMOTIVNA PRIČA

Iako je njen ulazak izgledao kao spektakl, iza svega stoji i dirljiva lična priča.

„Moj otac je preminuo od raka pre 10 godina. Bili smo jako bliski i oduvek sam zamišljala da će me on ispratiti do oltara“, otkrila je Adro.

Iako ima dobar odnos sa bratom i svekrom, nije želela da neko drugi zauzme mesto njenog oca.

„Jednostavno to ne bi bilo to“, rekla je.

PESMA KOJA JE PODELILA MIŠLJENJA

Na prvi pogled, izbor pesme mnoge je iznenadio, ali za mladu je to bio jedini logičan izbor.

„Razmišljala sam o nekoj laganoj, tradicionalnoj pesmi, ali to jednostavno nisam ja“, priznala je.

Ideja je, kako kaže, nastala sasvim spontano, iz šale njene jetrve.

„Rekla mi je da bih trebala da uđem uz ‘Bad Girls’. U tom trenutku sam pomislila – pa to je zapravo savršeno. Volim tu energiju“, dodala je.

RODBINA U ŠOKU – ALI REAKCIJA SVE IZNENADILA

Ono što je dodatno podiglo tenziju jeste činjenica da mlada nikome nije otkrila svoj plan – čak ni najbližima.

Plašila se osuda, naročito od starijih članova porodice.

Međutim, usledio je potpuni preokret.

„Svi su bili u šoku – ali pozitivno! Najviše sam se brinula zbog starijih, ali upravo oni su bili najoduševljeniji. Rekli su da je to bilo najbolje venčanje na kojem su ikada bili“, ispričala je kroz osmeh.