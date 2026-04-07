Od 9. aprila, Mars ulazi u znak Ovna i donosi snažnu, brzu i odlučnu energiju. To znači da više nema čekanja i razmišljanja unedogled – sada je vreme za akciju. Sve što je do sada stajalo ili bilo nejasno, konačno može da krene napred.

Ovaj period posebno nagrađuje hrabre ljude koji odmah preduzmu konkretne korake. Ideje same po sebi nisu dovoljne – uspeh dolazi samo onima koji ih brzo sprovedu u delo.Mars u Ovnu donosi direktnost i odlučnost.

Evo na koje znake će ovo najviše uticati:

Rak

Pripadnici ovog znaka često biraju sigurnost poznatog okruženja. Sada planetarni uticaj u aprilu menja osnovna pravila funkcionisanja. Više ne možete sedeti po strani i čekati da vas drugi primete. Preuzimanje inicijative na radnom mestu donosi brze rezultate, poručuju astrolozi.

Karijera dobija snažan vetar u leđa ukoliko jasno formulišete svoje zahteve. Nadređeni cene vašu posvećenost, ali sada traže liderstvo. Zaboravite na povlačenje pred autoritetima. Donesite odluke koje ste mesecima odlagali. Vaš profesionalni napredak zavisi isključivo od sposobnosti da istupite napred i preuzmete odgovornost za velike projekte.

Vaga

Diplomatija predstavlja vaše najjače oružje, ali Mars u Ovnu zahteva direktnost. Ovaj astrološki aspekt na proleće donosi kraj beskrajnim analizama i vaganju opcija. Susrećete se sa situacijama koje traže brze i oštre odgovore. Poslovni partneri pokazuju poštovanje kada zauzmete čvrst stav.

Finansijski pregovori zahtevaju postavljanje jasnih granica. Savet je da pravite ustupke na sopstvenu štetu kako biste sačuvali lažni mir.Astrolozi poručuju da udruživanje sa pravim saradnicima otvara vrata za ozbiljnije poduhvate. Hrabrost u komunikaciji direktno uvećava stanje na vašem bankovnom računu.

Strelac

Astrolozi poručuju da Mars u Ovnu vam ubrizgava neophodnu dozu istrajnosti. Skicirane ideje iz prošlosti sada dobijaju jasnu strukturu. Vreme je za finalizaciju poslova koje ste ostavili nedovršene, piše Krstarica.

Savet je da ne rasipate fokus na više strana. Tranzit Marsa traži jedan jasan cilj i apsolutnu posvećenost. Organizacija prioriteta donosi mir i stabilnost. Okružite se saradnicima koji prate vaš tempo i ne dozvolite sitnim tehničkim problemima da vas uspore. Zvezde vas podržavaju u nameri da naplatite svoje znanje i da napredujete.