Šaranje jaja prirodnim voskom za mnoge porodice nije samo dekoracija za Uskrs, već poseban običaj koji se prenosi generacijama. U brojnim domovima ovaj ritual vezuje se za Veliki petak, kada se uz kafu, razgovor i prazničnu atmosferu okupljaju članovi porodice, prijateljice i komšinice.

Sve se odvija po ustaljenom redosledu – koriste se iste pisaljke, isti vosak i gotovo ista atmosfera iz godine u godinu. Nekome tog dana ide lakše, nekome teže, ali bez obzira na ishod, ovaj običaj uvek nosi posebnu toplinu i radost zajedništva.

Na prvi pogled, tehnika šaranja voskom može delovati komplikovano, ali oni koji je godinama praktikuju kažu da ključ nije u veštini, već u strpljenju i miru. Ovaj proces ne trpi žurbu – zahteva koncentraciju i posvećenost svakom potezu. Upravo zato mnogi ga doživljavaju kao mali praznični ritual, uz plamen sveće i lagan, opušten razgovor.

Za izradu se koristi prirodni vosak, koji se najčešće nabavlja kod pčelara ili na pijaci. Pisaljka, alat kojim se vosak nanosi na jaje, obično se pravi ručno – od komadića drveta, metalnog vrha penkala i žice koja sve učvršćuje.

Sam postupak zahteva strpljenje. Sveća gori tokom čitavog procesa, vosak se zagreva i omekšava, a zatim se pomoću pisaljke pažljivo nanosi na ljusku. Linija po linija, detalj po detalj, šare polako nastaju. Upravo ta sporost i preciznost daju posebnu vrednost svakom jajetu.

Kada se šaranje završi, jaja se farbaju, ali se stavljaju u hladnu vodu kako bi se postepeno zagrevala. Vosak ostaje na ljusci tokom kuvanja i štiti delove koje prekriva, pa boja prodire samo tamo gde ga nema. Nakon farbanja, vosak se uklanja, a ispod njega ostaju svetli ornamenti koji se jasno ističu na obojenoj podlozi.

Iako rezultat nikada nije potpuno isti, upravo u tome leži čar ovog običaja. Nekada šare ispadnu savršeno, nekada manje uspešno, ali svako jaje nosi svoju priču.

Najviše se cene tradicionalni motivi, bogati sitnim detaljima, jer upravo oni daju jajima autentičan i prepoznatljiv izgled. Ova tehnika, iako jednostavna u osnovi, i dalje ostaje jedan od najlepših načina da se spoje tradicija, kreativnost i praznični duh.