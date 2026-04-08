Postati astronaut NASA-e mnogima deluje kao nedostižan san, ali istina je da su uslovi dostižni i - realni.

Reč astronaut potiče iz starogrčkog jezika i znači „mornar među zvezdama“. Ako ste ikada razmišljali o tome da jednog dana posmatrate Zemlju iz svemira, vreme je da odvojite činjenice od mitova.

Nema starosnih ograničenja za program. Kandidati za astronaute koji su izabrani u prošlosti imali su između 26 i 46 godina, sa prosečnom starošću od 34 godine.



Jedna od najčešćih zabluda je da svi astronauti moraju biti vrhunski piloti. Iako je iskustvo u pilotiranju aviona velika prednost, nije obavezan uslov za prijavu.Iskustvo letenja nije uslov. Program za kandidate za astronaute zahteva ili 3 godine profesionalnog iskustva ili najmanje 1.000 sati vremena kao komandant vazduhoplova. Minimum 850 sati mora biti u visokoperformansnom mlaznom avionu. Preostali sati mogu se akumulirati u avionima koji nisu visokoperformansni mlazni avioni. I Bilo koje iskustvo letenja - vojno ili privatno - je korisno, navedeno je na zvaničnom sajtu, NASA.GOV.

Da biste bili astronaut ne morate imati savršen vid od rođenja. Laserska korekcija je takođe dozvoljena, ali pod uslovom da je prošlo najmanje godinu dana od operacije pre primene. Isto tako, diploma osnovnih studija iz neke STEM oblasti je minimum. Master ili doktorat su prednost, ali se mogu nadoknaditi radnim iskustvom.

A da biste uopšte razmatrali karijeru u svemiru, potrebno je da imate najmanje tri godine radnog iskustva na terenu i da budete u dobroj fizičkoj formi, srazmerno svojim godinama.

Ali ono što se često prećutkuje jeste - kakav vas život zapravo čeka. Realnost podrazumeva skučene prostorije, deljenje kabine sa kolegama, povremenu lošu hranu i tehničke kvarove - čak i na osnovnim stvarima poput toaleta.

Astronauti provode dane lebdeći u bestežinskom stanju, izvodeći eksperimente, popravljajući opremu i stalno prateći sisteme. Tu je i uzgoj biljaka u svemiru, naučna istraživanja i - naravno - fascinantni pogledi na planetu Zemlju.