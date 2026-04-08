Dok je posada misije Artemis II obletala Mesec i obarala rekorde, desio se neočekivani trenutak – jedna tegla Nutele proletele je kroz kabinu letelice Orion! Iako su mnogi korisnici društvenih mreža odmah krenuli sa šalama i teorijama zavere, NASA je pojasnila da nije bilo reči o reklami.

"Ovo nije bio product placement", oglasila se zvanično NASA.

Tegla je bila deo lične hrane astronauta, koji su na desetodnevno putovanje poneli raznovrsnu hranu, uključujući tortilje, ljuti sos i kafu. Ipak, Nutela je sada, praktično, postala najdalje „putujući“ namaz u istoriji.

Misija Artemis II postavila je rekord udaljenosti od Zemlje – posada je obišla Mesec i stigla oko 6.500 km dalje nego što je to učinila misija Apollo 13 1970. godine. Tokom noćnog dela putovanja, na oko 40 minuta, astronauti su potpuno izgubili kontakt sa Zemljom zbog signala blokiranog iza Meseca, što je bilo očekivano.

Tegla Nutele postala je viralni trenutak i dokaz da u svemiru mogu da se dese i ovako nepredvidive situacije.