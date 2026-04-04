Na putevima se i dalje mogu videti vozači koji ignorišu saobraćajne propise i pokušavaju da zaobiđu osnovna pravila bezbednosti. Najnoviji primer iz Mađarske pokazuje koliko daleko pojedinci mogu da odu kada je u pitanju kršenje zakona.

Policija zaustavila vozača na auto-putu M1

Policija iz Komarom-Esztergom županije zabeležila je neobičan slučaj na auto-putu M1, na odmorištu Konko.

Tokom rutinske kontrole, policajci su primetili ozbiljan problem – sigurnosni pojas u vozilu bio je pokidan i vezan u čvor, kako bi vozač mogao da ga koristi.

Bizaran izgovor vozača: „Pojas je izgrizao pacov“

Na pitanje policije zašto je sigurnosni pojas oštećen, vozač je dao nesvakidašnje objašnjenje – tvrdio je da ga je izgrizao pacov.

Ipak, ovaj izgovor nije prošao bez posledica. Vozač je kažnjen sa 30.000 forinti (oko 9.500 dinara) zbog kršenja saobraćajnih propisa.

Zašto je sigurnosni pojas ključan za bezbednost u saobraćaju

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje koliko vozači ozbiljno shvataju bezbednost u saobraćaju i upotrebu sigurnosnog pojasa.

Mnogi pogrešno veruju da je vezivanje pojasa važno samo:

na dužim relacijama

pri većim brzinama

Međutim, fizika je jasna – u slučaju naglog kočenja ili sudara, telo nastavlja kretanje istom brzinom, dok se vozilo zaustavlja.

Kako sigurnosni pojas spašava živote

Upravo tada sigurnosni pojas ima ključnu ulogu:

zadržava telo u sedištu

usporava silu udara

ravnomerno raspoređuje opterećenje

Na taj način značajno se smanjuje rizik od teških povreda i fatalnih ishoda.

Bez sigurnosnog pojasa, telo vozača preuzima punu silu udarca, što može dovesti do ozbiljnih posledica.

Stručnjaci upozoravaju: Pravila postoje da bi spasila živote

Stručnjaci ističu da sigurnosni pojas nije tu zbog kazni, već zbog zaštite života. Njegova efikasnost potvrđena je u brojnim saobraćajnim nezgodama.

Ovakvi primeri pokazuju da „snalažljivost“ u vožnji može biti opasna, a neobični izgovori ne menjaju činjenicu da su pravila ključna za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.