Odelјenje za korporativnu bezbednost RB “Kolubara” tesno je sarađivalo sa UKP, PU grad Beograd i PS Lazarevac na otkrivanju lica koja su oštetila rudarski basen, odnosno „Elektroprivredu Srbije“, za više desetina miliona dinara.

Policija je uhapsila dve grupe, ukupno 7 lica, radnika RB “Kolubara” i “ProTent-a”, koja su duži vremenski period krala visokonaponske i niskonaponske kablove na površinskom kopu „Polјe E“, na teritoriji Medoševca, Zeoka i Baroševca. U sinoćnoj zajedničkoj akciji uhapšena su 4 zaposlena “ProTent-a” angažovana na poslovima staničara na sistemu, električara i planer majstora u RB “Kolubara”.

Nјihovim kriminalnim radnjama samo od početka 2026. godine direktna šteta naneta rudniku premašuje 7 miliona dinara, dok se indirektna šteta ogleda u desetinama miliona dinara jer su posledice njihovog delovanja bili zastoji u radu glavne rudarske mehanizacije i ugrožavanje rada površinskog kopa „ Polјe E”.

“Elektroprivreda Srbije” i nadležne službe u RB “Kolubara” nastaviće sa intenzivnom saradnjom sa nadležnim policijski organima kako bi se osigurala nesmetana proizvodnja uglјa, jer je to od strateškog interesa za državu Srbiju i sve njene građane. Takođe, EPS izražava žalјenje što nekolicina zaposlenih na ovaj način urušava ugled naših odgovornih i posvećenih radnika koji daju nemerlјiv doprinos energetskoj sigurnosti Srbije.