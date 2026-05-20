Jedan stari par odlucio otici kod doktora na pregled.

Doktor je prvo pregledao muza: "Izgleda da je sve u redu s vama, imate li problema?"

"Pa doktore ništa posebno, no kad vodim ljubav sa ženom prvi put, onda je sve ok. No, kad krenemo u drugu rundu, onda se počnem jako znojiti i to me malo smeta."

Nakon toga doktor pregleda ženu: "I vi izgledate dobro, no vaš muž mi kaže da kada vodite ljubav prvi put onda je sve ok, a drugi put se jako počne znojiti. Znate li možda zašto?"

Žena: "Naravno da znam doktore. Prvi put je u januaru, a drugi u avgustu!"