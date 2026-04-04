“Ipak poželim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo…” Goranu Bregoviću, kantautoru i frontmenu “Bijelog dugmeta”, inspiracija nikada nije nedostajala. Upućeni kažu da su ideje za mnoge pesme iznikle iz njegovih privatnih emotivnih priča.

Među njima je i jedna od najpoznatijih balada grupe, “Ipak poželim neko pismo”, koja se našla na albumu “Bitanga i princeza” iz 1979. Nastala je kao uspomena na Bregine vojničke dane.

Tada ga je ostavila devojka Radmila Marjanović, pošto se udala za sina nekadašnjeg komunističkog funkcionera Branka Mikulića. Pesma je, kažu upućeni, adresirana na njeno ime.

Pričalo se, na primer, i da je kompozicija “Mogla je biti prosta priča” iz 1980. posvećena manekenki Ljiljani Tici. No, jedina proverena glasina je ona za pesmu “Selma, ne naginji se kroz prozor”. Inspiraciju je pronašao u Selmi Borić iz Zenice, koja je svojevremeno o tome i govorila.

Kasnije, 1983. godine, “Bijelo dugme” objavilo je album “Uspavanka za Radmilu M”, ploču na kojoj se našao i istoimeni instrumental. Iako je prošlo više od četiri decenije, i danas je misterija ko je Radmila M. Ili, možda, nije? Postoji više priča i verzija.



Da li je to “ona” Radmila, nekad Marjanović, a potom Mikulić? Početno slovo prezimena je isto. No, moglo se čuti još jedno objašnjenje, koje jedni smatraju tajnom porukom, a drugi običnim tračem.



Nebojša BabićU ovom instrumentalu gostovao je legendarni gitarista Vlatko Stefanovski, pa su neki verovali da je zapravo bio upućen drugom velemajstoru gitare, Radomiru Mihajloviću Točku, jer je u to vreme postojao određeni rivalitet između dvojice slavnih muzičara.

No, sve je to ostalo u domenu legendi, koje ovdašnjoj rok istoriji nikada nisu nedostajale.

