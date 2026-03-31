Farbanje jaja je omiljeni deo uskršnje tradicije, ali mali trik može napraviti veliku razliku – naročito kada je reč o lakoći ljuštenja nakon kuvanja.

Kada kupiti jaja

Mnogi misle da je najbolje kupovati jaja u poslednjem trenutku kako bi bila što svežija. Greška!

Jaja koja su previše sveža teže se ljušte jer unutrašnja opna belanca lepi se za ljusku.

Kako jaje odstoji nekoliko dana, kroz mikroskopske pore gubi vlagu i prima vazduh – kuvanjem se lako ljušti.

Idealno vreme za kupovinu je nedelju do dve pre Uskrsa.

Čuvanje jaja

Čuvajte ih u originalnoj kartonskoj kutiji.

Postavite ih dublje u frižider, a ne u vrata, gde temperatura stalno varira.

U frižideru jaja zadržavaju svežinu 3 do 5 nedelja, prema američkom Ministarstvu poljoprivrede.

Rezultat

Kuvana jaja će se lako ljuštiti, bez lomljenja belanca – u dva poteza imate savršeno glatka jaja za farbanje i dekoraciju.