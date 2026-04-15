Zaboravljeni mobilni telefoni koje godinama niste ni pogledali mogli bi vam doneti neočekivanu zaradu. U 2026. godini tržište retro tehnologije doživljava pravi procvat, a pojedini modeli dostižu cene koje iznenađuju čak i iskusne kolekcionare. Možda se baš u vašoj fioci krije mali tehnološki džekpot.

Telefoni koji su nekada služili samo za pozive i poruke danas ponovo osvajaju tržište – ali kao kolekcionarski predmeti. Kako navode strani mediji, sve veće interesovanje za retro tehnologiju pretvara stare uređaje u traženu robu, a entuzijasti su spremni da izdvoje ozbiljan novac kako bi ih imali.

Tržište ovih tehnoloških relikvija poslednjih godina naglo raste. Uređaji koji su odavno nestali iz prodaje više nisu samo uspomena, već postaju vredni predmeti koji na tržištu postižu iznenađujuće visoke cene.

Ovi modeli danas vrede pravo bogatstvo

Posebno se izdvajaju legendarni modeli koji su obeležili svoje vreme. Nokia 8110, poznata kao „telefon iz Matriksa“, danas je simbol pop kulture i veoma tražena među kolekcionarima. Tu su i pioniri mobilne industrije poput Motorole 8000x, jednog od prvih pravih mobilnih telefona, kao i kultna Nokia 3310, koja je osvojila milione korisnika svojom izdržljivošću.

Iako su nekada bili svuda oko nas, danas su ovi uređaji prava retkost, a njihova cena može dostići i nekoliko stotina evra. Vrednost starog telefona ne zavisi samo od modela, već i od njegovog stanja. Savršeno očuvani primerci, bez ogrebotina i sa originalnom bojom, mogu vredeti znatno više od oštećenih.

Dodatnu vrednost donosi i kompletna oprema – originalna kutija, punjač i uputstva mogu značajno povećati interesovanje kupaca i konačnu cenu. Kolekcionari posebno cene uređaje u izvornom stanju, naročito ako je reč o ograničenim serijama.

Veliku ulogu igra i istorijski značaj. Na primer, Motorola Razr V3 nije bila samo telefon, već simbol elegancije i tehnološkog napretka ranih 2000-ih. Slično važi i za prve modele Apple iPhone (prva generacija), koji su označili početak moderne ere pametnih telefona i danas su među najtraženijim kolekcionarskim primercima.

Jednostavnost koja ponovo osvaja korisnike

Kako su moderni pametni telefoni postali sve složeniji i prepuni funkcija koje mnogi retko koriste, deo korisnika se vraća jednostavnijim rešenjima. Stariji modeli nude ono što današnji često nemaju – dugotrajnu bateriju, pouzdanost i osnovne funkcije bez distrakcija. Upravo ta jednostavnost ih ponovo čini privlačnim.

Čak i satelitski telefoni, koji su nekada korišćeni u ekstremnim uslovima ili na mestima bez signala, danas predstavljaju simbol ekskluzivnosti na tržištu retro tehnologije.

Za mnoge kolekcionare stari mobilni telefoni postali su prava investicija. Uređaji koji su se nekada mogli kupiti za male pare danas vrede stotine, pa čak i hiljade evra.

Modeli poput Nokije 3310 ili Motorole Razr sve više se smatraju tehnološkim relikvijama, a njihova vrednost raste kako ih je sve manje na tržištu. Ako kod kuće imate neki od ovih uređaja, možda je pravo vreme da ga pronađete.

Jer ko zna – možda baš ona stara Nokia 8110, zaboravljena u nekoj fioci, danas vredi mnogo više nego što ste ikada mogli da zamislite.