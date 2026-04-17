Upravo zbog toga vlasnici često zanemare prve simptome, što može dovesti do ozbiljnijih problema sa zdravljem zuba kod pasa.

Kako nastaje karijes kod pasa?

Proces nastanka karijesa kod pasa sličan je kao kod ljudi. Nakon obroka, ostaci hrane zadržavaju se na zubima i stvaraju pogodno okruženje za razvoj bakterija. One razlažu hranu i stvaraju kiseline koje oštećuju gleđ – zaštitni sloj zuba.

Ako se ne reaguje na vreme, oštećenje se širi na dublje slojeve zuba, poput dentina i pulpe, što može izazvati bol, upalu i nelagodnost kod psa.

Zašto je karijes kod pasa ređi nego kod ljudi?

Karijes kod pasa je relativno redak zbog specifične građe zuba i ishrane. Psi unose manje šećera, a njihovi zubi su razmaknutiji, što otežava zadržavanje hrane i razvoj bakterija.

Ipak, kada se pojavi, karijes najčešće zahvata zadnje zube, posebno mesta gde se hrana lakše zadržava.

Prvi simptomi karijesa kod pasa

U ranoj fazi karijes kod pasa može proći neprimećeno, ali kako napreduje, javljaju se sledeći simptomi:

tamne mrlje ili promena boje zuba

pojačano balavljenje

otežano žvakanje

ispadanje hrane iz usta

smanjen apetit

izbegavanje tvrde hrane

Ovi znakovi ukazuju da je potrebno obratiti pažnju na oralno zdravlje psa i posetiti veterinara.

Glavni uzroci karijesa kod pasa

Najčešći uzroci karijesa su loša ishrana i nedovoljna oralna higijena. Posebno su rizične:

mekana i lepljiva hrana

ostaci hrane sa stola

slatke poslastice za pse

hrana bogata skrobom

Ove namirnice pogoduju razvoju bakterija koje oštećuju zubnu gleđ.

Lečenje karijesa kod pasa

Dijagnozu postavlja veterinar pregledom usne duplje. U zavisnosti od stepena oštećenja, terapija može uključivati:

uklanjanje oštećenog dela zuba

čišćenje i sanaciju zuba

vađenje zuba u težim slučajevima

Zato je važno reagovati na vreme kako bi se izbegle komplikacije.

Kako sprečiti karijes kod pasa?

Prevencija je ključ za zdravlje zuba kod pasa. Preporučuje se:

redovna oralna higijena

kvalitetna ishrana

izbegavanje slatkiša i ostataka hrane

redovne kontrole kod veterinara

Iako je karijes kod pasa redak, ne treba ga zanemariti. Pravovremeno prepoznavanje simptoma i pravilna nega mogu sprečiti ozbiljne probleme i omogućiti psu zdrav i bezbolan život.