Evropska unija hoće da se mi apsolutno odreknemo Kosova i Metohije, upozorava zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

- Oni hoće da zaboravimo i na Srbe u Crnoj Gori, da zaboravimo na Srbe u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini uopšte. Dakle, to je svakako nešto što je u njihovim planovima i oni od toga neće odustati. Takođe, postavlja se pitanje na koji način oni vide Srbiju. Oni, evo vidimo, Tonino Picula se meša u to ko treba da se kandiduje na izborima, kako to sve treba da izgleda. Oni će možda na tome insistirati, da se neke političke stranke ovde zabrane, da se izaberu samo njihovi poslušnici i da se samo njihovi poslušnici mogu takmičiti na izborima u Srbiji. To su neke stvari koje ne bi nikoga zaista iznenadile, imajući u vidu istorijat naših odnosa – od sramne saradnje sa Haškim tribunalom, do procesa crnogorskog referenduma, do 2008. godine i jednostranog proglašenja nezavisnosti takozvanog Kosova. Dakle, to su sve projekti Evropske unije, Evropska unija je aktivno učestvovala u svakom od tih procesa i bilo bi zaista naivno, infantilno očekivati da će oni svoj pristup i svoju politiku promeniti u budućnosti - kazao je Šešelj za Informer TV.