Kompleksna moralna drama „Fjord“ rumunskog scenariste i reditelja Cristian Mungiu, u kojoj glavne uloge tumače Sebastian Stan i Renate Reinsve, osvojila je Zlatnu palmu za najbolji film na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Kanu.

Time je Mungiu postao deseti reditelj u istoriji koji je dva puta osvojio ovo prestižno priznanje, čak 19 godina nakon prve pobede za film „4 meseca, 3 nedelje i 2 dana“.

Film prati rumunsku porodicu evangelističkih hrišćana koja se suočava sa slučajem zlostavljanja dece nakon sukoba sa norveškim socijalnim sistemom. „Fjord“ je bio jedan od filmova u takmičarskom programu o kojima se najviđe diskutovalo— kritičari su bili podeljeni oko njegovih kvaliteta i političko-društvenih stavova koje zastupa. Ipak, upravo ta sposobnost da izazove raspravu očigledno je ujedinila žiri kojim je predsedavao južnokorejski autor Park Chan-wook.

Mungiu je, u svom prepoznatljivo skromnom stilu, rekao prilikom preuzimanja nagrade:

„Sve nagrade zavise od konteksta. Divno je što ste meni dodelili ovu nagradu i veoma smo srećni zbog toga, ali treba da sačekamo 10 ili 20 godina da ponovo pogledamo ove filmove, pa ćemo tek tada znati koji su zaista bili dobri i uspeli da izdrže test vremena.“

Kritičari koji su podržali film opisali su ga kao „vrhunsku novu dramu o sistemskom poretku i ličnom rasulu“, uz pohvale za suzdržane i napete glumačke interpretacije Sebastian Stan i Renate Reinsve.

Gran pri, drugu najvažniju nagradu festivala., osvojio je Andrej Zvijagintsev za film „Minotaur“, a nagradu za najbolju režiju podelili su „Fatherland“ poljskog reditelja Pawel Pawlikowski i „The Black Ball“ španskog dvojca Havijera Kalva i Havijera Ambrosija, poznatih kao Los Havis.

Njihov emotivni govor bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri, piše Variety.

Glumačke nagrade takođe su pripale glumačkim parovima. Francuskinja Virdžin Efira i japanska glumica Tao Okamoto zajedno su osvojile nagradu za najbolju glumicu za film „All of a Sudden“ reditelja Rajsuke Hamaguči.