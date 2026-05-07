Neverovatan spektakl pružila je naga žena u Italiji, koja se popela i visila naopačke sa zvona, udarajući ga svojim telom, prenosi grčki poral Pronjuz.

Sve se dogodilo na izložbi savremene umetnosti na Venecijanskom bijenalu kada se žena, identifikovana kao umetnica Florentina Holcinger, popela uz konopac ogromnog zvona, a zatim se obesila naopačke i krenula da se klati.

Venecijanski bijenale jedna je od najvažnijih izložbi savremene umetnosti na svetu, koja se održava u Veneciji, u Italiji.

Osnovan je 1895. godine i održava se svake dve godine.

